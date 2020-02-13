В Берлине впервые прошли Дни Политеха

Руководители ведущих вузов, компаний, общественных организаций со всего мира посетили форум "Дни Политеха в Берлине 2020". Мероприятие прошло в рамках Российско-Германского года научно-образовательных партнерств и было посвящено 120-летию со дня основания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

- География участников первого в новейшей истории Политеха масштабного форума за рубежом лично меня поражает. В очередной раз убеждаюсь в том, как много друзей у нашего университета по всему миру. Я убежден, что это событие положит начало доброй традиции международного общения, будет способствовать большей открытости, укреплению доверия и взаимопонимания не только в сфере образования и науки, но и в целом в отношениях между нашими странами, - отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской на открытии форума.

Вообще, Политех в Европе прекрасно знают. С самого основания в 1899 году у вуза тесные связи с Германией. Например, преподавание на первых этапах велось на трех языках: немецком, русском и английском. Многие ведущие немецкие инженеры специально переехали в Петербург в конце XIX века, чтобы преподавать в российском вузе. А в главном корпусе Политеха внимательный посетитель заметит те же особенности планировки и декора, что в Техническом университете Берлина.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Фото: Пресс-служба СПбПУ

Дни Политеха в Берлине прошли впервые. Площадкой стал Русский дом науки и культуры. Принимавший участие в мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что научное сотрудничество между Россией и Германией становится теснее с каждым годом.

- Подписана международная дорожная карта на 10 лет совместных исследований, которая реализуется. И я уверен, предстоит еще немало сделать, чтобы воплотить совместные идеи в жизнь на благо наших народов. Ученые всего мира сотрудничают друг с другом в интересах будущего нашей планеты, обмена важными идеями, которые бы еще укрепили нашу цивилизацию. Идея создания общеевропейского пространства науки и образования от Атлантики до Тихого океана жива и может быть реализована нашими общими усилиями, - подчеркнул Сергей Нечаев.

Государственный секретарь Министерства экономики, труда и здравоохранения Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Штефан Рудольф в своем выступлении отметил значимую роль сотрудничества между Россией и Германией в сфере науки и бизнеса в достижении общечеловеческих целей - всеобщего благополучия и мира. Он также напомнил, что в этом году отмечается 76 лет снятия блокады Ленинграда, и объявил минуту молчания.

Деловая программа "Дней Политеха в Берлине 2020" вызвала большой интерес со стороны немецких ученых и бизнес-сообщества. Фото: Пресс-служба СПбПУ

Деловая программа форума была разделена на три трека. Так, в рамках направления "Цифровая трансформация промышленности" обсуждались проекты по созданию глобально конкурентоспособной продукции нового поколения. Затрагивались все этапы - от обучения студентов, проектирования высокотехнологичных изделий, проведения инженерных расчетов и виртуальных испытаний до изготовления опытных образцов с применением передовых производственных технологий, серийного производства и дальнейшего сопровождения изделий.

Сейчас Россия реализует Стратегию научно-технологического развития, а также программы "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) и "Цифровая экономика РФ".

СПбПУ - один из инициаторов и разработчиков этих программ по направлению "Новые производственные технологии". Совместно с лидерами российской и мировой промышленности вуз реализует ряд мультидисциплинарных высокотехнологичных проектов. В прошлом году Политех разработал дорожную карту развития и внедрения новых производственных технологий до 2024 года общим объемом более двух миллиардов евро в рамках реализации Национальной программы "Цифровая экономика". Разработки ученых Политеха позволяют создавать технику мирового уровня для таких сфер, как самолетостроение, автомобилестроение, двигателестроение, судостроение, станкостроение. Кроме того, СПбПУ возглавляет консорциум из более 60 высокотехнологичных организаций.

В рамках трека прошла презентация результатов совместной деятельности подразделений СПбПУ и германских партнеров вуза - SAP SE, Strascheg Center for Entrepreneurship, SIEMENS AG, ведущих университетов Германии, компаний - лидеров мирового промышленного производства. Были представлены успешные кейсы в сфере разработки оригинальных технологий, конструкций, оборудования с применением передовых производственных технологий, а также рассмотрены направления дальнейшего российско-германского взаимодействия.

Разработки ученых Политеха позволяют создавать технику мирового уровня. Фото: Пресс-служба СПбПУ

Трек "Россия - Евросоюз: возможности научной коллаборации" был посвящен формированию международных научных команд. Такие коллаборации дают импульс к проведению прорывных научных исследований. И у Политеха есть большой опыт в этой сфере.

Так, в рамках проекта AbiRe ученые СПбПУ и Технического университета Гамбурга разрабатывают ресурсо- и энергосберегающую технологию замкнутого цикла, в частности, сотрудничают в области создания биотехнологии переработки на основе водорослей. А с Лейбниц университетом Ганновера Политех работает над получением сверхчистых сплавов.

Еще один международный проект под названием СВС EFREA реализуется совместно с Лаппеенрантским технологическим университетом. Международная группа ученых разрабатывает атомные энергетические конструкции и проводит исследования, касающиеся развития передовых материалов и технологий для эффективного и надежного использования в арктических условиях. Еще один проект коллаборации с этим вузом касается разработки в области создания легких гибридных деревянных материалов.

А в рамках проекта INTERREG AREA21 консорциум университетов реализует проект "Районы умных городов региона Балтийского моря в 21 веке".

В Политех стремятся попасть студенты со всего мира, сейчас в вузе обучается свыше 8,5 тысячи иностранных студентов. Фото: Пресс-служба СПбПУ

О том, что за развитием международного сотрудничества будущее, говорили участники трека "Стратегия интернационализации - стратегия win-win"

- Ключевые вузы мира выбирают стратегию интернационализации, которая является гарантом устойчивого развития университета и открывает новые перспективы. Она соединяет страны и континенты, объединяет людей и помогает им раскрыть свои таланты и свой потенциал. Мы имеем обширный опыт международной коллаборации и всегда открыты для новых проектов", - отметил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Политех - признанный лидер в области интернационализации высшего образования. Сейчас в вузе читают лекции свыше 400 иностранных профессоров и представителей бизнеса. В Политех стремятся попасть студенты со всего мира, сейчас в вузе обучается свыше 8,5 тысячи иностранных студентов. Ежегодно свыше тысячи студентов принимают участие в Международной политехнической летней школе. Вуз сотрудничает более чем с 400 университетами по всему миру. В СПбПУ есть более 80 образовательных программ на английском языке.

В рамках партнерских проектов вуз реализует возможность получения двойных дипломов. Такая практика у Политеха сложилась, например, с Техническим Университетом Берлина, объединением высших школ ПариТех, Бранденбургским техническим университетом, Сити, университетом Лондона. Также реализуется практика совместных аспирантур, в ее основе лежит присвоение PhD-степеней в ведущих вузах России.

В рамках форума "Дни Политеха в Берлине 2020" в Российском доме науки и культуры в Берлине прошел Европейский форум выпускников СПбПУ. Он собрал выпускников СПбПУ разных лет, живущих и работающих за границей. Фото: Пресс-служба СПбПУ

Результаты международного сотрудничества вполне осязаемы. Так, в залах Русского дома науки и культуры в дни форума прошла выставка разработок Политеха. Посетители смогли увидеть примеры цифрового проектирования и моделирования глобально конкурентоспособной продукции нового поколения с применением передовых производственных технологий. На стендах были представлены проекты вуза, разработанные совместно с ключевыми партнерами.

Также в рамках деловой программы форума делегация Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого приняла участие в дискуссии о роли университетов и промышленности в цифровой трансформации. Для производственных компаний разработки Политеха представляют огромный интерес, и со многими корпорациями вуз успешно сотрудничает. Тем не менее ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской отметил, что Политех готов к дальнейшему расширению взаимодействия. Простор для роста есть.