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13.02.2020 13:27
Рубрика: Власть

В ЕР предложили ввести льготную ипотеку для семей, где родился первенец

Текст: Татьяна Замахина

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил распространить льготную ставку по ипотеке на семьи, где родился первенец. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

Фото: iStock
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Неверов рассказал, что "Единая Россия" инициирует обсуждение с правительством данного вопроса.

Это логичная мера, заверил он, напомнив, что с нынешнего года по инициативе Владимира Путина на получение средств маткапитала смогут рассчитывать семьи с одним ребенком. Льготная ипотека для семей, в которых появился второй или третий ребенок, уже есть. Таким образом, вполне логично распространить льготные условия кредитования для улучшения жилищных условий и семей с появившимся первенцем.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Недвижимость Ипотека Партии "Единая Россия"

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