В ЕР предложили ввести льготную ипотеку для семей, где родился первенец

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил распространить льготную ставку по ипотеке на семьи, где родился первенец. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

Неверов рассказал, что "Единая Россия" инициирует обсуждение с правительством данного вопроса.

Это логичная мера, заверил он, напомнив, что с нынешнего года по инициативе Владимира Путина на получение средств маткапитала смогут рассчитывать семьи с одним ребенком. Льготная ипотека для семей, в которых появился второй или третий ребенок, уже есть. Таким образом, вполне логично распространить льготные условия кредитования для улучшения жилищных условий и семей с появившимся первенцем.