В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков

В Госдуме подготовили законодательную инициативу, которая поможет бороться с популяризацией употребления наркотиков среди молодежи, с наказанием в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Инициативу поддержала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как сообщил ее председатель Василий Пискарев, около десяти неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков.

"Они сейчас переехали за границу и оттуда осуществляют эту деструктивную деятельность по тому, чтобы возбудить у молодежи желание требовать легализации потребления", - сказал Пискарев журналистам.

При этом продвигается лозунг о том, что "наркотики - это свобода, независимость, счастье", пояснил парламентарий. Среди таких организаций он назвал, в частности, "Атлантический совет".

На своем заседании комиссия обсудила вопрос об усилении уголовной ответственности по статье 150 Уголовного кодекса, рассказал политик. В ней как раз идет речь о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков. По словам Пискарева, для тех, кто занимается этим неблаговидным делом, предлагается предусмотреть наказание как за сбыт наркотиков - до 20 лет лишения свободы. Согласно его оценке, "это справедливо".