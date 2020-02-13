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Текст:   Татьяна Замахина 
11:00 13.02.2020

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций, а также ввести доплату гражданам за рекламу на бумажных платежках.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Автор идеи - зампред Комитета по образованию и науки Борис Чернышов - рассказал "РГ", о какой скидке и доплате идет речь. Депутат отправил предложение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Он выступил с инициативой дать гражданам возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии и т.п.

И, если гражданин откажется от бумажной платежки, для него должна быть предусмотрена скидка, размер которой можно определить после принятия решения на эту тему.

В комментарии "РГ" Чернышов уточнил, что речь идет о скидке не менее чем 5% от суммы платежки, а точная цифра в случае принятия решения будет зависеть от региона. Тратятся немалые средства на бумагу и услуги почты, пояснил он, а если отказаться от бумаги, то возникнет хорошая экономия.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Не все граждане захотят отказаться от "бумаги", и для них такую возможность надо оставить. Однако депутат также предлагает обязать компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам доплату на оплату услуг ЖКХ. Это будет своего рода доплата за навязчивость. Это может быть также 5% от суммы платежки.

Источником финансирования нововведений парламентарий предлагает сделать бюджеты ресурсоснабжающих организаций - то есть сумма перечислений в их адрес уменьшится.

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