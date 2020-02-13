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13.02.2020 14:56
Рубрика: В мире

В Японии таксист и врач заразились коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии таксист пожилого возраста и местный врач заразились коронавирусом COVID-19.

Как передает телерадиокомпания NHK, водитель такси, вероятно, подхватил инфекцию от пассажира из Китая. В настоящее время он госпитализирован.

Фото: Reuters
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Еще один инфицированный выявлен на острове Хонсю в префектуре Вакаяма. По некоторым данным, заболевшим оказался местный хирург в возрасте около 50 лет. Мужчина 31 января жаловался на общее недомогание и повышенную температуру тела. Тем не менее, после приема жаропонижающих он продолжил работать. Результаты его анализов стали известны только 13 февраля, после чего он был госпитализирован.

Напомним также, что количество заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама к югу от Токио, продолжает расти и уже достигло 218 человек. После проведения дополнительных анализов 13 февраля там были обнаружены еще 44 человека с положительными пробами на инфекцию. Среди них 43 пассажира, включая 29 японцев, и один член команды. Все они госпитализированы в медучреждения.

Добавим, что на судне находятся 24 россиянина. Среди них заразившихся коронавирусом нет.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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