Национальная судебная палата Испании посчитала, что работодатель вправе высчитывать из рабочих часов сотрудника время, потраченное, например, на перекур или чашечку кофе. Так завершилось рассмотрение иска со стороны профсоюза рабочих к компании Galp Energia, которую обвинили в чрезмерном ограничении прав работников. Этот иск стал следствием утвержденных в 2019 году в Испании новых норм трудового законодательства, которые предписывают работодателю вести более строгий учет рабочего времени.

Последний вердикт отчасти носит и символичный характер - те же профсоюзы изначально стояли у истоков таких изменений в законе о труде, пытаясь заставить компании платить сотрудникам за сверхурочную работу. Было даже подсчитано, что в неделю в Испании работники суммарно перерабатывают около 2,6 миллиона часов, которые не идут в стаж и не оплачиваются.

Новые правила в итоге вступили в силу, учет стал жестче, и теперь уже испанские работодатели принялись отстаивать свои права, в чем их и поддержал суд.

При этом дело против Galp имеет определенную специфику. Дело в том, что проход в офисы компании осуществляется через электронные турникеты. Они в автоматическом режиме учитывают время прихода и ухода сотрудников. Так вот, чтобы сходить в соседнее кафе на завтрак или за кофе либо выйти на перекур, работники проходят через турникет. Время их отсутствия на рабочем месте теперь фиксируется и вычитается из общего рабочего времени.