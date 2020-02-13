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13.02.2020 18:11
Рубрика: Культура

Злой рок Радищева

Тайны редких изданий раскрывают в Исторической библиотеке
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Главную тайну редчайшего библиофильского издания "Путешествие из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева раскрыли на первой встрече нового просветительского цикла лекций и выставок одной книги "Жемчужины Исторической библиотеки" в Государственной публичной исторической библиотеке России.
Для того, чтобы издать "Путешествие из Петербурга в Москву", Радищев организовал собственную типографию. Фото: Козьмин Р./Фотохроника ТАСС Для того, чтобы издать "Путешествие из Петербурга в Москву", Радищев организовал собственную типографию. Фото: Козьмин Р./Фотохроника ТАСС
Для того, чтобы издать "Путешествие из Петербурга в Москву", Радищев организовал собственную типографию. Фото: Козьмин Р./Фотохроника ТАСС

"У каждой книги своя судьба, которая неразрывно связана с судьбами людей - писателя, художника, издателя, коллекционера… Но эти удивительные, запутанные и даже детективные книжные истории доступны лишь ограниченному кругу профессионалов. Мы решили раскрыть тайны книг и показать самые ценные и редкие книги из нашей коллекции", - рассказывает автор проекта, заведующая отделом книжной культуры Исторической библиотеки, кандидат исторических наук Людмила Ларионова.

Директор библиотеки Михаил Афанасьев добавил, что за 150 лет в фондах собралась богатая коллекция редких книг: "Нам есть что открывать и чем похвастаться", - заинтриговал он.

Героиня первой лекции почти 100 лет будоражила умы и обычных читателей, и библиофилов. Начиная с 1790 года, когда Александр Радищев в личной типографии в обстановке строжайшей секретности напечатал первый тираж своего "Путешествия из Петербурга в Москву", и кончая запутанной и трагической историей издания библиофильского тиража книги в 1888-м.

Осталось всего 14 "Путешествий из Петербурга в Москву", изданных Радищевым в 1790 году

Сын богатого дворянина, получивший отличное образование в России и за границей, в Лейпциге, куда в числе лучших учеников был отправлен лично Екатериной II, Александр Радищев не мог не понимать, что "Путешествие из Петербурга в Москву" поставит крест на его карьере и жизни. Как написала на полях "Путешествия…" Екатерина II, автор ищет случай придраться к власти. Кстати, она очень внимательно прочитала труд Радищева и оставила на полях много замечаний и комментариев. Этот экземпляр к тому времени уже запрещенной книги купил впоследствии Александр Сергеевич Пушкин.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как издателю Алексею Суворину удалось в конце XIX века получить разрешение на переиздание книги Радищева - отдельный вопрос. Вероятно, разрешили, потому что это должно было быть дорогое библиофильское издание тиражом всего-то в 100 экземпляров. Оригинальную книгу 1790 года для перепечатки отдал купец-миллионер и библиофил Павел Щапов. У него была мечта - создать музей русской печатной книги. 11 лет он искал и собирал лучшие книги на русском языке. Его коллекция из более чем 30 тысяч редких книг до сих пор среди библиофилов считается одной из лучших. И когда в типографии Суворина потеряли листы из книги Радищева, Щапов не смог с этим смириться, тяжело заболевает, сходит с ума и умирает. Ему было всего 39 лет.

"Подобные истории заставляют нас задуматься, а стоило ли оно того. Неужели утрата книги может привести человека к смерти?" - спрашивает Людмила Ларионова. - Суворин писал в письме Щапову: "Почему вы так реагируете? Это же не единственная книга в мире…" Но в данном случае трагическая история оказалось всего лишь красивой и печальной легендой. Листы из книги были действительно потеряны, но не все, как гласит легенда, а скорее всего, лишь один лист или 16 страниц. Алексей Суворин обещал Щапову компенсацию в 1000 рублей и нашел ему в Петербурге "целый" экземпляр "Путешествия из Петербурга в Москву". Правда, от Щаповского его отличал новый богатый кожаный переплет. Павел Щапов, к сожалению, умер в 39 лет, потому что долго и тяжело болел. Зато его мечта о музее почти осуществилась - большая часть книг из его коллекции хранится сегодня в Государственной публичной исторической библиотеке России. Есть среди них и тот самый роковой экземпляр Радищева, наделавший так много шума.

А в России осталось всего 14 "Путешествий из Петербурга в Москву", изданных Радищевым в 1790 году. По крайней мере, из известных исследователям.

Расписание лекций

13 марта - "Дон Педро Прокодуранте, или Наказанной бездельник. Комедия, сочинения Калдерона де ла Барка. С гишпанскаго на российской язык переведена в Нижнем Новгороде. С указанаго дозволения" Я.П. Чаадаева (1794)

3 апреля - "Душенька" И.Ф. Богдановича (1811)

22 мая - "Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах" В. Алова (1829)

19 июня - Придворный альманах В.А. Жуковского "Муравейник. Литературные листы" (1831)

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