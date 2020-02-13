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13.02.2020 20:44
Рубрика: Общество

Вирус не сдается

Вакцину протестируют через 3 месяца
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Похоже, высказанное главой ВОЗ опасение, что в ситуации с вирусом COVID-19 пока видна лишь "верхушка айсберга", может стать горькой правдой. После осторожных прогнозов о том, что эпидемия в Китае может скоро пойти на спад, в четверг зафиксирован сразу семикратный скачок до 15 тысяч заболевших за сутки (правда, считать стали по новой методике, не дожидаясь лабораторных анализов).
Медики остаются в изоляции рядом с пациентами. Фото: Reuters Медики остаются в изоляции рядом с пациентами. Фото: Reuters
Медики остаются в изоляции рядом с пациентами. Фото: Reuters

В среду поздно вечером завершилась конференция ВОЗ: 400 экспертов из разных стран (многие участвовали дистанционно, по скайпу) искали ответы на самые злободневные вопросы: что явилось триггером вспышки? Какова динамика и пути передачи вируса? Насколько долго пациент остается заразным? Как спасать людей в случае тяжелого течения болезни? "Чтобы справиться с этой вспышкой, нам нужны ответы", - заявил глава ВОЗ. Но однозначных ответов на большинство вопросов еще нет.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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К уже известным сведениям о путях заражения - воздушно-капельный и контактный, - эксперты добавили еще одну вероятность: фекально-оральный путь. То есть вирус может с выделениями больного попадать в канализацию. А это - особые требования к очистке стоков и защите водопроводов. К слову, когда глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, почему для проведения карантина у эвакуированных из Китая россиян был выбран реабилитационный центр под Тюменью, она упомянула, что там полностью автономная система водоснабжения и канализации. То есть, проще говоря, можно предотвратить "утечку" вируса в окружающую среду.

Отдельная тема - создание вакцины. Над этим работают ученые разных стран. "Без живого штамма наработать вакцину невозможно", - пояснил "РГ" один из российских вирусологов. На совещании в Женеве сообщили по крайней мере о четырех вакцинах-кандидатах, причем две из них могут начать испытывать на людях уже через 3-4 месяца. Ввиду важности появления такого препарата ВОЗ разработает генеральный план по координации проведения клинических исследований.

Также спешно предстоит искать и лекарства. Геном вируса расшифрован, поэтому круг поиска сужают, пытаясь применять у больных препараты, показавшие эффективность в отношении подобных вирусов. По итогам форума было заявлено, что ВОЗ "рассматривает возможность применения против нового коронавируса лекарств, которые используются при лечении лихорадки Эболы и ВИЧ". Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль Кини.

ВОЗ предложила руководство по действиям против распространения инфекций на морских судах

Наконец, руководство ВОЗ опубликовало руководство по проведению мероприятий в области общественного здравоохранения и профилактике распространения инфекционных заболеваний на судах. Этого потребовали ситуации с круизными лайнерами - на "Даймонд Принцесс" из-за неправильных действий японских властей заразилось более 180 человек. А другое судно неделю не могло встать на рейд - его не пустили в порта нескольких стран.

Нефть ждет ответа России

Мировой нефтяной рынок продолжает лихорадить на новостях о коронавирусе. Едва 12 февраля котировки барреля перешли к росту, как 13 февраля сообщения о росте смертности из-за эпидемии развернули их обратно вниз.

Теперь, пока медики не одержат победы над вирусом, цены на нефть оказались в прямой зависимости от решения России в отношении своего будущего в сделке ОПЕК+. Продление действия соглашения о сокращении добычи, а тем более увеличение его объемов могут серьезно поддержать котировки "черного золота".

Фото: Reuters
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Россия пока выжидает, оценивая ситуацию и фактически выбирая меньшее из двух зол. Стоимость барреля нефти ниже 50 долларов несет повышенные риски для бюджета. Не стоит забывать, что цена отсечения (она определяет доходы бюджета от продажи нефти) в 2020 году - 42,4 доллара за баррель, но не марки Brent, а нашей смеси Urals, которая, как правило, на несколько долларов дешевле маркерного сорта с Северного моря. Учитывая повышенные социальные обязательства в этом году, взятые на себя правительством России, и курс на реализацию национальных проектов, дефицит бюджета не лучший вариант экономики страны. С другой стороны, дальнейшее увеличение объемов сокращения добычи может весьма болезненно отразиться на нефтяной отрасли. Очередная отсрочка ввода новых, а тем более остановка старых проектов, учитывая значимость нефтянки, могут повлиять на все сферы экономики России, от тяжелой промышленности до рынка труда.

Кроме того, всем участникам ОПЕК+ уже ясно видно, что объемы нефти, которые они убирают с рынка, с лихвой компенсируются странами, не вошедшими в сделку, а избыток нефти из-за эпидемии ожидается большой. То есть сокращать придется много. "Китай - крупнейший мировой импортер нефти. Сокращение его импорта будет очень сильно давить на цены, и участникам ОПЕК+ придется прилагать дополнительные усилия для поддержания баланса", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, не при всех вариантах развития событий действия стран-экспортеров нефти могут оказаться эффективными в этот раз.

После встречи с главой минэнерго Александром Новаком 12 февраля представители нескольких нефтедобывающих компаний заявили, что поддерживают продление сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года, чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке. Но высказали свое мнение далеко не все. Кроме того, официальная позиция правительства так и не была озвучена. И это неудивительно, решение предстоит принять весьма трудное. "Пока не очень ясно, на какой период и в каких объемах Китай сократит закупки сырья. Оценки разнятся в разы", - подчеркнул Алексей Калачев. Эксперт считает, что если сохранение баланса потребует нового масштабного сокращения нефтедобычи, далеко не все участники ОПЕК+ смогут или захотят принять на себя дополнительные обязательства. "Россия, например, может согласиться продлить срок ограничения нефтедобычи, но вряд ли согласится на изменение квоты. В этом случае сделка рискует попросту развалиться", - сказал Калачев.

Подготовил Сергей Тихонов

Гаджеты

Мобильный всемирный конгресс (Mobile World Congress, MWC), несмотря на планируемые меры безопасности (запрет доступа уроженцев китайской провинции Хубэй, персональные микрофоны и отказ от рукопожатий), все равно отменен. Организаторы сочли тотальную дезинфекцию и 14-дневный карантин для китайской делегации недостаточными мерами. В результате потребители не увидят долгожданных новинок - китайская Oppo готовилась представить новый флагман Find X2, ZTE готовилась к анонсу модели ZTE Blade, Motorola готовилась представить флагман и два бюджетных смартфона линейки Moto G, Huawei хотела показать промежуточные аксессуары.

Фото: REUTERS
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"Принимая во внимание все факторы, GSMA приняла решение отменить выставку MWC 2020 в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с проведением мероприятий и другими обстоятельствами. Мэрия Барселоны уважает и понимает это решение. Желаем здоровья всем пострадавшим от вируса в Китае и по всему миру", - говорится в сообщении организатора конгресса GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи). MWC ежегодно проходит в Барселоне, благодаря чему Каталония зарабатывает около 492 миллионов евро, а также создает 14 100 временных рабочих мест.

В связи с отменой конгресса остро стал вопрос о том, где показывать новинки. По мнению Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, компании активно готовят презентации, но уже не в Барселоне: "Сейчас компании планируют делать выездные мероприятия в других европейских странах". Единственными, кто все же планирует организовать мероприятие в Каталонии, является Xiaomi. Однако компания уже анонсировала новые гаджеты в Китае, и на MWC ожидалась лишь европейская премьера устройств.

Меньше всего отмена MWC сказалась на крупных ИТ-гигантах, таких как Apple, Samsung и Huawei. Apple уже традиционно игнорирует конгресс в Барселоне, Samsung проводит анонс устройств линейки Galaxy в Сан-Франциско, а Huawei покажет свой флагман P40 Pro в Париже в марте.

Подготовил Иван Черноусов

А как у них

В Китае резко увеличилось число зараженных новым коронавирусом COVID-19. Только 12 февраля было выявлено свыше 15 тысяч новых подтвержденных случаев, а их общее количество достигло почти 60 тысяч человек. Резкое изменение статистических данных связано с использованием новых стандартов диагностики в провинции Хубэй. Инфицированными были признаны многие из тех, кто по прежним нормам считался лицом с подозрением на вирус. Под наблюдением медиков остаются также свыше 181,3 тысячи китайцев, имевших тесный контакт с инфицированными.

В то же время власти КНР отчитались и о "самом высоком приросте смертности за сутки". Антирекорд также пришелся на 12 февраля, когда скончались 242 человека. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 1367 человек. Стало известно, что несколько высокопоставленных чиновников в провинции Хубэй были уволены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Для лечения заболевших в провинции построят еще одну больницу. Ее возведут в уезде Сишуй, где число инфицированных в 2,5 раза превысило количество коек в местной больнице.

Фото: AP Photo
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Между тем власти КНДР временно закрыли границу, а также продлили до 1 марта срок карантина для уже прибывших в страну сотрудников иностранных дипмиссий и международных организаций. Сеул приостановил действие безвизового режима с Китаем и запретил въезд тем, кто в течение последних 14 дней побывал в китайской провинции Хубэй.

В Японии пообещали, что распространение нового коронавируса не повлияет на график проведения летних Олимпийских игр. Токио выделит 15,3 млрд иен (около 139 млн долларов) на борьбу с коронавирусом внутри страны. Тем временем на стоящем в порту Йокогамы лайнере Diamond Princess продолжает увеличиваться число инфицированных, оно достигло 218 человек.

Еще один лайнер Westerdam, который более недели не мог причалить ни в одном из азиатских портов из-за опасений, что на его борту могут быть зараженные коронавирусом, согласилась принять Камбоджа.

Подготовил Юрий Когалов

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