В Китае уволили высокопоставленных чиновников из-за коронавируса

Государственные СМИ КНР сообщили об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников в провинции Хубэй, где ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Хотя официально причина отставок не сообщается.

Как передает Reuters, руководитель отделения Коммунистической партии Китая в Хубэе Цзян Чаолян был смещен с поста секретаря провинциального парткома.

Также уволен секретарь горкома КПК в Ухани Ма Гоцян. В регионе, охваченном паникой из-за эпидемиии, приветствовали решение.

"Спасибо тебе, Компартия! Надо было сделать это еще раньше", - цитирует агентство одного из местных жителей. Ранее представители комитета по гигиене и здравоохранению признали резкую вспышку смертности от опасного вируса: 242 летальных исхода в течение суток.