В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.

Эти цифры побили антирекорд 10 февраля, когда за день скончались 103 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников здравоохранения Хубэя. Сейчас в местных больницах находятся около 33 тысяч человек, состояние пяти тысяч оценивается как тяжелое.

Агентство отмечает, что в последние недели в стране открылось множество круглосуточных горячих линий для оказания психологической помощи населению. Всего же в регионе подтверждено почти 15 тысяч новых случаев заражения, скончались 1310 пациентов.