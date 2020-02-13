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13.02.2020 18:36
Рубрика: Культура

В клубе "16 тонн" пройдет премьера "Зимней программы" Billy's Band

Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Billy's Band, премьера "Зимней программы", Москва, клуб "16 тонн", 15 февраля
Билли Новик на сцене предпочитает непредсказуемость. Фото: РИА Новости Билли Новик на сцене предпочитает непредсказуемость. Фото: РИА Новости
Билли Новик на сцене предпочитает непредсказуемость. Фото: РИА Новости

Совсем недавно они представили в Санкт-Петербурге мюзикл по собственному же альбому "Блошиный рынок", затем небольшим туром отпраздновали 15-летие альбома "Оторвемся по-питерски". И вот теперь объявили о "Зимней программе", причем снова в "золотом составе".

Собственно, у "Биллис Бэнд" все программы, можно сказать, новые - питерцы принципиально на каждом концерте меняют трек-лист. А если начать их уговаривать, отвечают, что они "настоящий питерский бэнд, который никогда не повторяется".

Да, Билли Новик, Борис Гребенщиков, Леонид Федоров из "АукцЫона" - музыканты, которые составляют трек-лист уже перед выходом на сцену. Следят за настроением зала, выбирают, что им самим особенно хочется спеть… Доходило до забавного. Экс-солист "АукцЫона" Сергей Рогожин, специально приехавший из Санкт-Петербурга на презентацию расширенного переиздания альбома "Вернись в Сорренто", за час до ее начала расспрашивал нас, знакомых журналистов, за кулисами: "Вы не знаете, я сегодня буду петь на сцене?" Мы тоже не знали. А Рогожина затем все-таки позвали.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Но, скорее всего, для зимы, как и в прошлые годы, "Биллис Бэнд" припасет свои самые энергичные, согревающие песни. Очень кстати было бы услышать и пока самый свежий хит группы - наследующий гранжу начала 90-х "Питерпитерпитер", с неистовой перебранкой гитары и ударных, звучащих порой, как бьющиеся тарелки на коммунальных кухнях Васильевского острова. И тягучий, бытовой (только с любимой женщиной в минуты ссоры его лучше не слушать!), почти "цеппелиновский" блюз "Я не стеклянный". И музыку полночных кабаре с хриплыми одинокими интонациями загулявшего, но не сдавшегося обстоятельствам жизни бродяги-неудачника - такую как в песне "Немного смерти, немного любви". Да и кавер-версий теперь у группы очень много. Это и песни The Beatles, и "Поезд в огне" "Аквариума". И даже "Сослагательная" - песня Олега Митяева, спетая с улыбкой, светло, с опорой на теперь уже приджазованную оркестровую подачу. "Биллис Бэнд" любят и умеют играть даже так. Не забудут ли и про "Блошиный рынок"?!

Да, с ними никогда не соскучишься.

Paradise Lost (Великобритания), европейский тур, Москва, Главclub Green Concert, 14 февраля.

Одна из самых значительных групп мирового тяжелого рока, основатели стиля doom death metal. Осенью Paradise Lost записали новый альбом TBA, который должен выйти уже очень скоро. Фирменная примета группы - начинать песни красиво, лирично, а потом включать максимальные скорости. Ревущий вокал, гитарные ураганы мелодий, канонада ударных, неожиданные перепады напряжения, контрастные клавишные на дальнем плане. При этом англичане - прекрасные мелодисты.

На уже состоявшихся концертах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске среди 17 песен премьер не обнаружилось. Может, берегли до Москвы? Хотя Paradise Lost в отличие от "Биллис Бэнд" менять программу в концертных турах, как правило, не любят.

Культура Музыка Фолк Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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