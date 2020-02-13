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13.02.2020 14:32
Рубрика: Власть

В Минфине рассказали об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство на заседании в четверг в пакете поправок федерального бюджета поддержало приобретение у Центрального банка 50 процентов плюс одной акции Сбербанка. В сделке будут задействованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше уровня накопления в 7 процентов ВВП. Контрольный пакет банка оценен почти в 2,5 триллиона рублей. Часть этих средств - около 1,2 триллиона - ЦБ затем переведет в бюджет.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в Послании президента", - оценил министр финансов Антон Силуанов эффект от такой покупки.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Зачем правительство покупает Сбербанк у Банка России

В этом году правительство намерено перевести ЦБ как минимум половину от предполагаемой суммы сделки. "Цифра в 1,2 триллиона будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,4 триллиона рублей. Оставшуюся часть мы планируем докупить или в текущем году по итогам пополнения средств ФНБ, либо в следующем году, как только мы доберем необходимый объем", - пояснил глава минфина журналистам схему расчетов.

Стоимость нефти остается выше базовой цены, заложенной в бюджет, и фонд пополняется. Если в этом году цена будет выше 52 долларов за баррель, то правительство, уверен глава минфина, сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если цена упадет ниже, то придется делать это постепенно.

Покупка акций Сбербанка станет первым вложением средств ФНБ и не последним, заверил министр финансов. Правительство сохраняет на этот год планы по инвестированию до 300 миллиардов рублей в другие значимые проекты.

Смена собственника одного из крупнейших кредитных учреждений на его работе отразиться не должна. "Политика, которая проводилась Центральным банком как акционером по отношению к Сбербанку, не будет меняться, - заявил Силуанов. - Основная работа Сбербанка как проводилась, так и продолжится".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Банки Правительство Минфин Компании Финансы Сбербанк

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