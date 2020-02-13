В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы

Юбилейная медаль в честь "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" утверждена указом президента Беларуси, который подписал 13 февраля, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В пояснительном документе говорится, что изготовлена награда будет из латуни. На ее лицевой стороне размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На реверсе - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой.

Юбилейная медаль, поясняет источник в администрации главы РБ, будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы войны, а также военнослужащим ВС, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов и иным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финансирование расходов по изготовлению медалей, уточняется в указе, будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Вооруженных Сил.