В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро

Столичным оперативникам удалось найти 29-летнюю мать младенца, которого бросили в подземном переходе у станции московского метро "Парк Победы".

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, мать младенца - 29-летняя приезжая из Средней Азии. Следователи уверены, что именно она оставила собственное дитя на снегу у метро. Вскоре ее доставят на допрос как подозреваемую. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Напомним, что младенца нашел слесарь метро, когда шел с работы домой. Ребенка быстро доставили в больницу. Выяснилось, что он абсолютно здоров. Следователи навестили найденыша и даже передали необходимые вещи для младенца.