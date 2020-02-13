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13.02.2020 07:38
Рубрика: Власть

В России предложили запретить шуметь днем

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в ближайшее время готов направить в Минюст России предложения по ограничению времени, когда можно проводить сопровождающиеся сильным шумом работы.

Фото: iStock
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Как пишет газета "Известия", соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс административных нарушений. В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. При этом норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Гражданам, нарушившим закон, будут грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям - от 10 до 25 тысяч рублей и юридическим лицам - от 20 до 40 тысяч рублей.

В Минюсте сообщили, что работают над этой инициативой. По словам главы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, предложенная норма будет направлена на то, чтобы дети имели право на послеобеденный сон. Также в отдыхе днем нуждаются пенсионеры и больные люди, которые тяжело переносят громкие звуки.

Однако не все поддерживают введение изменений в полной мере. По мнению члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, у каждого субъекта своя историко-культурная специфика. Поэтому ограничения должны вводить регионы. Да и не понятен механизм исполнения закона. Очень сомнительно, что наряд полиции будет выезжать по каждому звонку о том, что соседи снова затеяли днем шумный ремонт.

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