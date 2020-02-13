В Сети опубликовали первый сингл с неизданного альбома группы "Кино"

В Сети опубликована песня Виктора Цоя "Ты мог быть героем". Она была записана в 1986 году, но ни в один из хрестоматийных альбомов "Кино" не вошла. Неизданную пластинку "Любовь - это не шутка" с этим и другими треками легендарной группы выпустят спустя более 30 лет.

Всего альбом представит слушателям 10 песен. Часть из них меломанам хорошо известны ("Попробуй спеть вместе со мной", "Спокойная ночь", "Дальше действовать будем мы"), а еще часть если и издавалась, то в виде бонусов или фрагментов с пометкой "неизданное". Так, теперь целиком можно будет услышать песни "Братская любовь", "Ты обвела меня вокруг пальца", "Любовь - это не шутка".

Первый сингл "Ты мог быть героем" уже размещен в Сети, а целиком альбом появится в интернете не раньше мая 2020 года.

- Это возможность услышать полную сессионную запись 1986 года с оригинальной мастер-ленты, записанной у Алексея Вишни дома, - рассказали представители лейбла, выпускающего пластинку.

Студийную запись, которая будет представлена целиком со всеми ремарками по ходу процесса, посекундно отреставрировали. А в качестве обложки взяли рисунок Андрея Крисанова - художника и друга группы "Кино", периодически даже выходившего с музыкантами на сцену.

Напомним, не так давно музыканты легендарного коллектива объявили о планах дать два концерта. Осенью на сцену в Москве и Петербурге выйдут бессменный гитарист Юрий Каспарян и два басиста разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров.