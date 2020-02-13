В Сети опубликовали первый сингл с неизданного альбома группы "Кино"

Новости

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибло 8 человек 18:06
Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора 17:43
Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме 17:25
Правительство Греции экспроприирует частные земли под лагеря для мигрантов 17:17
В Амстердаме в офисе фирмы произошел взрыв посылки 17:16
Путину пообещали подарить щенка мастифа 17:14
"Корейцы" обошли "японцев". Названы самые надежные трехлетние авто 17:12
Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина 17:11
"Почта России" и Мосгосэкспертиза договорились о сотрудничестве 17:01
Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года 17:00
В Сочи показали плацкартный вагон нового поколения 17:00
Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах 16:57
Грузовик в Москве сбил девочку на территории школы 16:48
В Нижегородской области мужчина замерз насмерть после ДТП 16:45
Скончался советский футбольный арбитр Валерий Бутенко 16:44
Комитет по расследованиям бундестага вызвал на допрос главу Еврокомиссии 16:44
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 16:44
Набиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 16:45
Рубрика: Культура

В Сети опубликовали первый сингл с неизданного альбома группы "Кино"

Текст: Инга Бугулова
В Сети опубликована песня Виктора Цоя "Ты мог быть героем". Она была записана в 1986 году, но ни в один из хрестоматийных альбомов "Кино" не вошла. Неизданную пластинку "Любовь - это не шутка" с этим и другими треками легендарной группы выпустят спустя более 30 лет.

Всего альбом представит слушателям 10 песен. Часть из них меломанам хорошо известны ("Попробуй спеть вместе со мной", "Спокойная ночь", "Дальше действовать будем мы"), а еще часть если и издавалась, то в виде бонусов или фрагментов с пометкой "неизданное". Так, теперь целиком можно будет услышать песни "Братская любовь", "Ты обвела меня вокруг пальца", "Любовь - это не шутка".

Первый сингл "Ты мог быть героем" уже размещен в Сети, а целиком альбом появится в интернете не раньше мая 2020 года.

Фото: Александра Овчаренко
Би-2 представили первый сингл "Пекло" с будущего альбома

- Это возможность услышать полную сессионную запись 1986 года с оригинальной мастер-ленты, записанной у Алексея Вишни дома, - рассказали представители лейбла, выпускающего пластинку.

Студийную запись, которая будет представлена целиком со всеми ремарками по ходу процесса, посекундно отреставрировали. А в качестве обложки взяли рисунок Андрея Крисанова - художника и друга группы "Кино", периодически даже выходившего с музыкантами на сцену.

Напомним, не так давно музыканты легендарного коллектива объявили о планах дать два концерта. Осенью на сцену в Москве и Петербурге выйдут бессменный гитарист Юрий Каспарян и два басиста разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров.

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ