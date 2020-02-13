В Сети опубликовали первый сингл с неизданного альбома группы "Кино"

Всего альбом представит слушателям 10 песен. Часть из них меломанам хорошо известны ("Попробуй спеть вместе со мной", "Спокойная ночь", "Дальше действовать будем мы"), а еще часть если и издавалась, то в виде бонусов или фрагментов с пометкой "неизданное". Так, теперь целиком можно будет услышать песни "Братская любовь", "Ты обвела меня вокруг пальца", "Любовь - это не шутка".
Первый сингл "Ты мог быть героем" уже размещен в Сети, а целиком альбом появится в интернете не раньше мая 2020 года.
- Это возможность услышать полную сессионную запись 1986 года с оригинальной мастер-ленты, записанной у Алексея Вишни дома, - рассказали представители лейбла, выпускающего пластинку.
Студийную запись, которая будет представлена целиком со всеми ремарками по ходу процесса, посекундно отреставрировали. А в качестве обложки взяли рисунок Андрея Крисанова - художника и друга группы "Кино", периодически даже выходившего с музыкантами на сцену.
Напомним, не так давно музыканты легендарного коллектива объявили о планах дать два концерта. Осенью на сцену в Москве и Петербурге выйдут бессменный гитарист Юрий Каспарян и два басиста разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров.