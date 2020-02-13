В Сирии американские военные открыли огонь по мирным жителям

Министерство обороны России сообщило подробности обстрела военнослужащими США жителей сирийских сел Харбат-Хамо и Химо. В результате этого инцидента погиб 14-летний подросток.

Американский конвой сбился с маршрута и подъехал к блокпосту у села Харбат-Хамо, которое находится неподалеку от приграничного с Турцией города Эль-Камышлы.

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, солдаты сирийской армии, дежурившие у дороги, остановили колонну.

"Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам", - сообщил Боренков. В результате этой атаки один местный житель получил ранения. Еще один - 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад - погиб.

Генерал подчеркнул, что только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход американской колонны в пункт базирования в районе селения Химо провинции Хасеке.

По данным сирийских СМИ, на блокпосту были остановлены четыре броневика. Сначала солдаты бросили в толпу жителей, окруживших машины, дымовые гранаты, а затем открыли огонь боевыми патронами.

Российские бойцы предотвратили эскалацию конфликта и помогли американцам уехать на базу

В ответ на обстрел люди стали ломать бронетехнику. На подмогу заблудившимся солдатам прибыло пять бронетранспортеров, чтобы вывезти бойцов и забрать выведенную из строя технику. Когда бронетехника ехала по дороге, проходящей через селения Буэр и Альбу-Асы, местные жители забросали машины камнями, вынудив их остановиться. Сирийские СМИ утверждают, что несколько молодых людей забрались на автомобиль и сорвали американский флаг.

Рядом с городом Эль-Камышлы проходит совместный российско-турецкий маршрут патрулирования. В первые недели после начала работы конвоев местные жители также закидывали камнями и пытались заблокировать российскую технику, однако наши бойцы никогда не открывали огонь по мирным гражданам.