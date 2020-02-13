Новости

Воронежский детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку 10:29
В Волгограде гражданина Ирака осудили за смертельное ДТП 10:28
В Самаре стоматолога уволили за отказ лечить ВИЧ-инфицированных 10:28
Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи 10:23
Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия" 10:19
Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 10:19
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи 10:14
В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем 10:10
На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги 10:09
В Москве выпадет до двух сантиметров снега 10:07
Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег 10:06
Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant 10:01
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса 09:51
К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала 09:19
Москвичи начали закрывать автономера деньгами 09:15
В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение 09:13
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess 09:09
Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу 09:06
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа 09:01
Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона 08:55
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну 08:48
Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян 08:41
У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен 08:40
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете 08:30
Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 09:09
Рубрика: В мире

Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японские власти планируют эвакуировать пожилых людей с борта находящегося до 19 февраля на карантине круизного лайнера Diamond Princess.

Фото: REUTERS
Посольство: У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен

По некоторым данным, стариков, а также имеющих проблемы со здоровьем людей начнут вывозить с корабля 14 февраля, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время на судне с учетом экипажа находятся около 3,5 тысячи человек. Как отмечают в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, из 2666 пассажиров около половины - это пожилые люди, в том числе 226 в возрасте старше 80 лет.

Тем временем количество заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess продолжает расти. По последней информации, число инфицированных там достигло 218 человек.

После проведения дополнительных анализов были обнаружены еще 44 человека с положительными пробами на инфекцию. Среди них 43 пассажира, включая 29 японцев, и один член команды. Все они госпитализированы в медицинские учреждения.

Добавим, что на судне находятся 24 россиянина. Среди них заразившихся коронавирусом нет.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
В России предложили запретить шуметь днем
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США