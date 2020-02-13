Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess

Японские власти планируют эвакуировать пожилых людей с борта находящегося до 19 февраля на карантине круизного лайнера Diamond Princess.

По некоторым данным, стариков, а также имеющих проблемы со здоровьем людей начнут вывозить с корабля 14 февраля, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время на судне с учетом экипажа находятся около 3,5 тысячи человек. Как отмечают в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, из 2666 пассажиров около половины - это пожилые люди, в том числе 226 в возрасте старше 80 лет.

Тем временем количество заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess продолжает расти. По последней информации, число инфицированных там достигло 218 человек.

После проведения дополнительных анализов были обнаружены еще 44 человека с положительными пробами на инфекцию. Среди них 43 пассажира, включая 29 японцев, и один член команды. Все они госпитализированы в медицинские учреждения.

Добавим, что на судне находятся 24 россиянина. Среди них заразившихся коронавирусом нет.