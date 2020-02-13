Власти выделят средства на приобретение иностранных лекарств для детей

Правительство выделит дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. О подписании документа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства в четверг.

"К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто - их жизнь", - сказал Мишустин.

"Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором", - отметил он.

По словам премьера, кабинет министров выделяет необходимое финансирования на закупку лекарств, но проблема обеспечения препаратами тяжело больных детей требует системного решения. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено следить за потребностью в лекарствах и в случае необходимости реагировать максимально оперативно.