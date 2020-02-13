Власти выделят средства на приобретение иностранных лекарств для детей

Новости

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника 13:31
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть 13:31
Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила выступать за Россию 13:29
В ЕР предложили ввести льготную ипотеку для семей, где родился первенец 13:27
В Петербурге отметили юбилей книг Льюиса Кэррола про Алису 13:27
Названы российские города с самыми заботливыми жителями 13:21
В большинстве крупных городов России подешевела коммерческая недвижимость 13:07
В Карелии директор отчитала школьницу в юбке за "толстоватые" ноги 13:05
В Петербурге спасли уснувшего на льдине Невы мужчину 12:59
Волгоградскую музыкальную школу затопило кипятком 12:50
Штаты сотрудников органов исполнительной власти РФ оптимизируют 12:49
Медведчук назвал внешнее управление Украины свершившимся фактом 12:45
В Шотландии нашли гигантский скелет загадочного морского существа 12:44
Медики выяснили, как долго коронавирус "живет" на различных предметах 12:40
Правительство скорректировало федеральный бюджет на 2020-2022 годы 12:35
Лукашенко назвал Беларусь восточной Швейцарией 12:30
Волгоградец устроил стрельбу холостыми патронами 12:27
Власти Китая назвали число заразившихся коронавирусом в стране 12:25
Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите 12:22
В "Русском Прадо" будут комфортные кресла. Первые изображения 12:22
Три человека погибли в ДТП под Тамбовом 12:21
В московском метро отремонтируют 140 эскалаторов 12:20
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер" 12:08
В Забайкалье замминистра ЖКХ заподозрили в получении взятки 12:06
ЦОДД призвал водителей к осторожности во дворах 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 12:30
Рубрика: Власть

Власти выделят средства на приобретение иностранных лекарств для детей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделит дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. О подписании документа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства в четверг.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто - их жизнь", - сказал Мишустин.

Фото: iStock
В России изменились правила назначения льготных лекарств

"Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором", - отметил он.

По словам премьера, кабинет министров выделяет необходимое финансирования на закупку лекарств, но проблема обеспечения препаратами тяжело больных детей требует системного решения. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено следить за потребностью в лекарствах и в случае необходимости реагировать максимально оперативно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
На 104-м году жизни скончался разведчик Алексей Николаевич Ботян
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом
Власти Китая назвали число заразившихся коронавирусом в стране
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг