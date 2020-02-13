ВМФ России принял на вооружение с 2003 года 15 подводных лодок

С 2003 по 2019 годы ВМФ России получил на вооружение 15 подводных лодок. Черноморский и Северный флоты получили по шесть субмарин, Тихоокеанский - три.

В их числе одна многоцелевая дизель-электрическая подлодка проекта 06770 ("Лада"). Ее длина - 66,8 метра, экипаж - 35 человек. Вооружение - торпедные аппараты калибра 533 миллиметра на 18 торпед или 24 мины. Субмарина также может применять крылатые ракеты "Калибр". подводных

Было передано военным морякам и семь многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 06363. Здесь также стоят крылатые ракеты.

ВМФ принял на вооружение и три подводных крейсера стратегического назначения 09551 ("Борей". Длина - 170 метров, экипаж - 107 человек. Водоизмещение - 24 тысячи тонн. На вооружении 16 пусковых установок Д-30, 6 "РЭПС-324".

В состав флота вошла атомная многоцелевая лодка проекта 08850 ("Ясень") с противокорабельными ракетами "Оникс" и крылатыми "Калибрами", атомная подлодка специального назначения проекта 09786 с глубоководными аппаратами специального назначения и атомная подлодка спецназначения проекта 09787.

Из 15 субмарин три лодки поступили в Главное управление глубоководных исследований , "Саров" - для испытаний новых образцов вооружения, "Оренбург" и "Подмосковье" - для использования с глубоководными аппаратами специального назначения. Дизель-электрическая подлодка "Санкт-Петербург" стала первым носителем "Калибра". В 2013-2014 года моряки получили три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта "Борей".