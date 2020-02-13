Вольное экономическое общество России наградило лучших журналистов

В медиацентре "Российской газеты" наградили победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики, который вот уже во второй раз провели Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов.

- В 2019 году в оргкомитет конкурса было подано 652 журналистских заявки из 43 регионов страны. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, - рассказал президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Растет и число участников, и профессиональный уровень работ. Поздравляю журналистов, чьи материалы вошли в шорт-листы. Жюри высоко оценило вашу объективность, умение дойти до сути, представлять качественную информацию, отделять важное от сенсационного, мнения от фактов - это дорогого стоит.

В номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ" третье место заняла корреспондент портала "Коммерсантъ-Урал" Мария Полоус с материалом "Урал обменивается с миром". Второе место у руководителя спецпроектов портала газеты "Гудок" Ильи Якушева и его публикации "Углем и рублем". "Золото" в номинации присудили ответственному редактору портала ТАСС Анастасии Степановой за цикл публикаций о внедрении новейших технологических разработок.

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" третье место разделили корреспондент газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Алла Чередниченко (цикл материалов о российской промышленности) и корреспондент газеты "Коммерсантъ-Сибирь" Елена Богданова (статья "Противоречивая Азия"). Второе место завоевала обозреватель еженедельника "Экономика и жизнь" Евгения Скопинцева с циклом публикаций о производственных отраслях. Победителем в номинации стала корреспондент отдела экономики журнала "Эксперт" Любовь Маврина с материалом "У банков отбирают комиссии".

В номинации "Лучший телевизионный или радиосюжет" в число победителей вошли собственный корреспондент телеканала "CGTN-Русский Центрального телевидения Китая" Евгения Стрыгина и руководитель отдела экономики радио "Вести FM" Павел Анисимов.

Особенно приятно, что наградой был отмечен и журналист "РГ": в номинации "За вклад в освещение деятельности ВЭО России" победителем стал обозреватель отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты" Евгений Гайва.

Награды "Общественно значимый проект" было удостоено социологическое исследование "Реальные цифры", которое еженедельно выходит на телеканале "Общественное телевидение России". Каждый месяц в нем участвует около 100 тысяч зрителей канала.

- Тот факт, что конкурс проводится второй раз, говорит о том, что он уже зарекомендовал себя и в журналистской, и, надеюсь, в экономической жизни нашей страны, - отметил председатель жюри конкурса, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов. - Количество работ, их отраслевой спектр и региональная география свидетельствуют о том, что это действительно востребованное мероприятие с работами высочайшего качества. Конечно, есть материалы более сильные и более слабые. Но если взять "среднюю температуру по больнице", качество представленных публикаций заслуживает большого уважения. Я хотел бы призвать всех журналистов, пишущих на экономические темы, обязательно участвовать в следующем конкурсе.