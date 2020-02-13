Вольное экономическое общество России наградило лучших журналистов

Новости

Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре 21:07
Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка 21:01
В московском метро погиб пассажир 20:52
Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти 20:49
Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой 20:44
На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей 20:39
Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей 20:20
МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков 20:19
В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро 20:11
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон 19:55
В Керчи завели дело после гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
США ввели санкции против трех российских предприятий 18:37
Путин заявил о востребованности волонтеров 18:34
Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными 18:24
Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам" 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 20:25
Рубрика: Общество

Дошли до сути

Вольное экономическое общество России наградило лучших журналистов
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
В медиацентре "Российской газеты" наградили победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики, который вот уже во второй раз провели Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов.

- В 2019 году в оргкомитет конкурса было подано 652 журналистских заявки из 43 регионов страны. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, - рассказал президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Растет и число участников, и профессиональный уровень работ. Поздравляю журналистов, чьи материалы вошли в шорт-листы. Жюри высоко оценило вашу объективность, умение дойти до сути, представлять качественную информацию, отделять важное от сенсационного, мнения от фактов - это дорогого стоит.

Фото: Александр Корольков/РГ
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин удостоен премии правительства

В номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ" третье место заняла корреспондент портала "Коммерсантъ-Урал" Мария Полоус с материалом "Урал обменивается с миром". Второе место у руководителя спецпроектов портала газеты "Гудок" Ильи Якушева и его публикации "Углем и рублем". "Золото" в номинации присудили ответственному редактору портала ТАСС Анастасии Степановой за цикл публикаций о внедрении новейших технологических разработок.

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" третье место разделили корреспондент газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Алла Чередниченко (цикл материалов о российской промышленности) и корреспондент газеты "Коммерсантъ-Сибирь" Елена Богданова (статья "Противоречивая Азия"). Второе место завоевала обозреватель еженедельника "Экономика и жизнь" Евгения Скопинцева с циклом публикаций о производственных отраслях. Победителем в номинации стала корреспондент отдела экономики журнала "Эксперт" Любовь Маврина с материалом "У банков отбирают комиссии".

В номинации "Лучший телевизионный или радиосюжет" в число победителей вошли собственный корреспондент телеканала "CGTN-Русский Центрального телевидения Китая" Евгения Стрыгина и руководитель отдела экономики радио "Вести FM" Павел Анисимов.

Особенно приятно, что наградой был отмечен и журналист "РГ": в номинации "За вклад в освещение деятельности ВЭО России" победителем стал обозреватель отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты" Евгений Гайва.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Москве названы имена победителей "Золотого пера России"

Награды "Общественно значимый проект" было удостоено социологическое исследование "Реальные цифры", которое еженедельно выходит на телеканале "Общественное телевидение России". Каждый месяц в нем участвует около 100 тысяч зрителей канала.

- Тот факт, что конкурс проводится второй раз, говорит о том, что он уже зарекомендовал себя и в журналистской, и, надеюсь, в экономической жизни нашей страны, - отметил председатель жюри конкурса, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов. - Количество работ, их отраслевой спектр и региональная география свидетельствуют о том, что это действительно востребованное мероприятие с работами высочайшего качества. Конечно, есть материалы более сильные и более слабые. Но если взять "среднюю температуру по больнице", качество представленных публикаций заслуживает большого уважения. Я хотел бы призвать всех журналистов, пишущих на экономические темы, обязательно участвовать в следующем конкурсе.

Общество СМИ и соцсети "Российская газета" Наши награды

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам