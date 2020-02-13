Всемирный конгресс торговых палат может пройти в Москве

В штаб-квартире Международной торговой палаты, что на парижской авеню Йена, делегация Торгово-промышленной палаты (ТПП) России во главе с ее руководителем Сергеем Катыриным и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представили заявку на проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве в 2023 году.

Ранее членам генсовета Всемирной федерации торговых палат была направлена заявочная книга с подробным рассказом о России, Москве, Торгово-промышленной палате и широких возможностях проведения этого знакового форума в столице РФ. Помимо Москвы, конгресс хотят провести еще два европейских города - швейцарская Женева и норвежский Ставангер. Они также выступили в Париже со своими презентациями.

Как заявил журналистам Сергей Катырин, российская заявка, а ее основанная тема - ответственность торгово-промышленных палат в глобальном мире, была весьма благоприятно воспринята участниками заседания. "Надеюсь, что она будет ими поддержана", - сказал глава ТТП России.

По существующему положению Всемирный конгресс проводится раз в два года поочередно на каждом континенте. В 2019 году он прошел в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году состоится в Дубае. В 2023-м очередь Европы. Стоит подчеркнуть, что в случае победы Россия получит право на конгресс впервые.

Голосование, по результатам которого будет определен победитель, намечено на середину марта нынешнего года. Всемирный конгресс торговых палат - крупнейший форум по линии торговых палат, организатором которого является Всемирная федерация торговых палат. Она создана под эгидой Международной торговой палаты, которая занимается вопросами развития этих структур на всех континентах и объединяет 12 тысяч палат и бизнес-организаций большинства стран мира.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также провел встречу с руководством французской компании Safran, в ходе которой были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества. Он сообщил журналистам, что, в частности, обсуждался ряд перспективных моментов относительно возможного участия компании Safran в проекте российско-китайского широкофюзеляжного самолета СR929.