WhatsApp побил новый рекорд по числу пользователей

В мессенджере WhatsApp зарегистрировано два миллиарда человек. Два года назад аудитория сервиса насчитывала полтора миллиарда зарегистрированных пользователей.

Таким образом, WhatsApp стал вторым приложением из "клуба Facebook", аудитория которого превысила два миллиарда человек. Первым стало само приложение Facebook, аудитория которого составляет 2,5 миллиарда пользователей.

Как пишет TechCrunch, еще в январе 2020 года представители крупнейшей в мире соцсети рассказали, что ежедневно 2,26 миллиарда человек открывают приложения Facebook, Messenger, WhatsApp или Instagram каждый день (все эти сервисы принадлежат Facebook). Кварталом ранее этот показатель составлял 2,2 миллиарда человек. В общей сложности ежемесячная аудитория всех сервисов составляет почти 2,9 миллиарда человек.