Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания

Объем денег, нелегально обналиченных через банки, за 2019 год сократился в 1,9 раза, со 176 до 95 млрд рублей, сумма нелегально выведенных средств за рубеж снизилась незначительно, на 2%, до 64 млрд руб. Объем сомнительных транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег упал в 1,7 раза, с 1,2 трлн до 0,7 трлн руб.

Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате "Бор".

Обнальщики используют вексельные схемы (вексель можно передавать кому угодно, и эту цепочку невозможно отследить), операции с платежными картами, а также фиктивные судебные иски для вывода денег с помощью исполнительных листов, рассказал Скобелкин.

За 2018 год объемы вывода денег за рубеж клиентами банков сократились в 1,2 раза (до 65 млрд рублей), обналичивания - в 1,9 раза (до 176 млрд рублей), сомнительных транзитных операций - почти в 2 раза (с 2,5 до 1,3 трлн рублей).

Вовлеченность банков в сомнительные операции устойчиво снижается - с одной стороны, им это "невыгодно и страшно", с другой - 85-90% банков стали активно применять автоматизированные инструменты выявления операций, не имеющих экономического смысла, объяснил Скобелкин. Он также отметил в целом положительную роль заградительных "антиотмывочных" тарифов на снятие денег со счетов.

Но при этом Банк России отмечал переток обналичивания в нефинансовый сектор, выявляя в значительных объемах сомнительные операции, направленные на безналичную компенсацию наличной торговой выручки, "продаваемой" оптово-розничными компаниями, а также валютно-обменные операции и трансграничные переводы, связанные с обслуживанием теневого оборота денежных и товарных потоков на крупных рынках, где всегда много наличных.

По словам Скобелкина, банки научились противодействовать таким операциям. "Если раньше сумма [нелегального обналичивания на рынках] достигала 10 млрд рублей в месяц, сейчас она, по нашим оценкам, не превышает 2,5-3 млрд рублей в месяц", - рассказал он.