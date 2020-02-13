Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания

Новости

В Керчи завели дело по факту гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
США ввели санкции против трех российских предприятий 18:37
Путин заявил о востребованности волонтеров 18:34
Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными 18:24
Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам" 18:16
В Петербурге похоронили композитора Сергея Слонимского 18:13
Десять пассажиров с лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии 18:13
Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 18:06
Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 19:08
Рубрика: Экономика

Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания

Текст: Игорь Зубков
Объем денег, нелегально обналиченных через банки, за 2019 год сократился в 1,9 раза, со 176 до 95 млрд рублей, сумма нелегально выведенных средств за рубеж снизилась незначительно, на 2%, до 64 млрд руб. Объем сомнительных транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег упал в 1,7 раза, с 1,2 трлн до 0,7 трлн руб.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Набиуллина оценила влияние продажи Сбербанка на курс рубля

Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате "Бор".

Обнальщики используют вексельные схемы (вексель можно передавать кому угодно, и эту цепочку невозможно отследить), операции с платежными картами, а также фиктивные судебные иски для вывода денег с помощью исполнительных листов, рассказал Скобелкин.

За 2018 год объемы вывода денег за рубеж клиентами банков сократились в 1,2 раза (до 65 млрд рублей), обналичивания - в 1,9 раза (до 176 млрд рублей), сомнительных транзитных операций - почти в 2 раза (с 2,5 до 1,3 трлн рублей).

Вовлеченность банков в сомнительные операции устойчиво снижается - с одной стороны, им это "невыгодно и страшно", с другой - 85-90% банков стали активно применять автоматизированные инструменты выявления операций, не имеющих экономического смысла, объяснил Скобелкин. Он также отметил в целом положительную роль заградительных "антиотмывочных" тарифов на снятие денег со счетов.

Фото: Istock
Как отразится на гражданах снижение ключевой ставки

Но при этом Банк России отмечал переток обналичивания в нефинансовый сектор, выявляя в значительных объемах сомнительные операции, направленные на безналичную компенсацию наличной торговой выручки, "продаваемой" оптово-розничными компаниями, а также валютно-обменные операции и трансграничные переводы, связанные с обслуживанием теневого оборота денежных и товарных потоков на крупных рынках, где всегда много наличных.

По словам Скобелкина, банки научились противодействовать таким операциям. "Если раньше сумма [нелегального обналичивания на рынках] достигала 10 млрд рублей в месяц, сейчас она, по нашим оценкам, не превышает 2,5-3 млрд рублей в месяц", - рассказал он.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин