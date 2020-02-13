Защита от коронавируса существует

Сообщения о том, как протекает в Китае вспышка новой версии коронавируса, напоминают сводки с фронта. Вот несколько последних. 13 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о том, что уже подтверждены 59810 случаев заболевания. За пределами КНР также зафиксировано 525 подтвержденных случаев заражения в 28 государствах. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о выявлении в штате Калифорния 13-го заболевшего, который вернулся из китайского города Ухань - центра появления новой инфекции.

От коварного вируса к 13 февраля погибли 1369 человек, в том числе двое - за пределами материкового Китая, и список его жертв, по-видимому, пока не закрыт.

Хотя масштабы беды пока не катастрофические, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Такого рода опасность требует скоординированных действий всего мирового сообщества. И как показывает развитие событий, оно смогло эти действия предпринять - число новых случаев заражения не сокращается.

Что же это за враг, который внезапно смог не только из мира животных, где он постоянно живет, перекинуться на людей, но и приобрел способность передаваться от человека к человеку, как множество других респираторных вирусов? Оказывается, он давно и хорошо знаком ученым-вирусологам и врачам-инфекционистам.

- Всего науке известно 40 коронавирусов, из них патогенны для человека шесть, но их способность выйти из животного мира в человеческую популяцию различна, - поясняет заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов. - Мы всегда боимся именно нового возбудителя, но с респираторными вирусами это происходит практически каждый год. Поэтому так важно, что китайцы проявили полную открытость. Первые случаи заражения у них были в конце декабря 2019 года, а уже 10 января они передали ВОЗ полный геном вируса. Поначалу это даже вызвало некий скепсис, но зараженные появились и в Германии, и немецкие ученые быстро подтвердили его правильность. На основе этой информации были практически мгновенно созданы тест-системы, которые позволяют в считанные часы определять, заражен ли человек именно коронавирусом или каким-то иным.

Как и почему коронавирус, циркулирующий среди разных видов животных, вдруг приобретает способность перепрыгнуть видовой барьер и стать опасным для человека и даже всего человечества, ученые еще будут разбираться. Но, по сути, этот шанс есть у многих вирусов, которые умеют обмениваться своими генами при любом удобном случае. Чемпион этой "обменной деятельности", конечно, вирус гриппа, который ежегодно преподносит нам что-то новенькое. Но и коронавирус, как показывают события последних лет, тоже не прочь поменять облик и манеры. Так, он уже вызывал опасные вспышки - атипичной пневмонии, или тяжелого острого респираторного синдрома - ТОРС (SARS), в 2002-2003 годах, затем - ближневосточного респираторного синдрома - БВРС(MERS) в 2012 году.

Во всех этих случаях вирусы поражали дыхательную систему человека и различались только своей вирулентностью, то есть способностью заражать людей, количеством тяжелых форм и летальностью. Например, при ТОРС погибал каждый десятый, при БВРС - каждый третий из зарегистрированных больных.

- Ученые считают, что на 90 процентов геном нового штамма коронавируса повторяет тот же самый, что вызвал ТОРС в 2002-2003 годах, - продолжает Александр Горелов. - По сути, это третье пришествие того же самого вируса, но многие способы борьбы с ним уже были хорошо отработаны, системы здравоохранения оказались готовы. И неслучайно сейчас летальность составляет всего 0,2 процента.

Но при этом ни тогда, ни сейчас врачи не могут назвать число людей, которые перенесли эту инфекцию в легких, практически бессимптомных формах, как и тех, кто может быть носителем вируса, то есть заражать других людей, но при этом не болеет сам. Поэтому методы борьбы с вспышкой коронавируса те же, что и с любой другой опасной инфекций. Прежде всего, это выявление заболевших и тех, кто с ними контактировал, и их изоляция на срок инкубационного периода - две недели. Именно такая стратегия, реализующаяся сейчас всеми странами мира, уже приносит определенный результат: скорость распространения инфекции замедляется, число вновь зараженных - сокращается.

Специалисты КНР также оперативно делились наблюдениями о поведении вируса. Именно поэтому в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации указано, что коронавирус передается как воздушно-капельным (при кашле, чихании и разговоре), так и воздушно-пылевым и контактным путями и проникает в организм через слизистые оболочки и даже кожу. Именно поэтому при возможном контакте с заболевшими людьми или зараженными предметами следует не только носить защитную маску (респиратор) и очки, но и тщательно мыть руки, промывать нос, обрабатывать дезинфицирующими материалами предметы обихода, мебель и сами помещения, чаще проветривать их - то есть соблюдать противоэпидемический режим, как при любой другой серьезной инфекции.

Описали врачи и симптомы заболевания: повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, особенно к 6-8-му дню от момента инфицирования, слабость и утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, головная боль и даже диарея, которая бывает примерно у трех больных из ста. Многие из этих симптомов похожи на проявления всех респираторных инфекций, поэтому больному необходимо сразу же вызвать врача и организовать постельный режим, по возможности изолировав его от остальных членов семьи.

Пока препараты для специфического лечения коронавирусной инфекции не созданы, но опыт лечения больных в прежних вспышках показал, что наиболее эффективными были схемы лечения с использованием противовирусных средств - рибавирина в комбинации с лопинавиром и ритонавиром, а также рекомбинантный интерферон бета-1b. В случае осложнений рекомендован целый спектр антибиотиков, а также симптоматические средства для облегчения состояния. Кроме того, во временных методических рекомендациях клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации указано, что "иммуномодулирующие препараты могут быть эффективны при начальных проявлениях заболевания" . К таковым, к примеру, относится разработка российских ученых - Полиоксидоний (МНН: азоксимера бромид), который способен увеличивать сопротивляемость организма в отношении локальных и генерализованных инфекций вирусной этиологии. Средства, укрепляющие иммунитет, повышают устойчивость к внешним воздействиям и помогают организму при встрече с вирусом активировать способы ранней защиты.

Комментарии

Александр Караулов, профессор кафедры молекулярной биологии и иммунологии Института биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, академик РАН:

- Средства специфической профилактики коронавирусной инфекции также находятся в стадии разработки. Сейчас речь идет только о неспецифической медикаментозной профилактике коронавирусной инфекции, которую рекомендуется проводить в первые 48 часов после контакта с больным или источником инфекции и до 14 дней - в предполагаемый инкубационный период. Можно также подумать и о медикаментозных препаратах, разрешенных для профилактики респираторных инфекций.

Михаил Костинов, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова:

- В настоящее время особое внимание следует уделять профилактике респираторных инфекций, особенно тем, кто не сделал прививку от гриппа и хочет защититься от вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Помимо ряда профилактических мер, связанных с мытьем рук, ношением масок и т.д., необходимо иметь в виду и препараты, которые разрешены для профилактики осложнений при респираторных инфекциях, в том числе иммуномодуляторы. Они имеют различное происхождение. Есть синтетические, генно-инженерные, бактериальные, растительного происхождения и другие. Одни могут работать только на звенья клеточного иммунитета, другие - на клетки гуморального иммунитета, третьи - на фагоцитоз-комплемент или интерфероновый статус. Иммуномодулятор в большей или меньшей степени затрагивает все звенья иммунной системы.