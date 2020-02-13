Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу

Как одним ударом убить все вирусы разом? Почему даже при лечении гриппа к каждому вирусу подбирается своя антивирусная вакцина? Почему человек, даже сделавший прививку, может заболеть - уже другой разновидностью вируса?

Ученые давно бьются над решением этой задачи, и, похоже, исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (США) наиболее близко подошли к этому. Вместе с коллегами из Немецкого центра исследования рака (Гейдельберг) они обнаружили уникальные противовирусные способности белка AGO4.

Авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Cell Reports, проводили эксперимент на подопытных мышах, наблюдая противовирусные эффекты четырех белков семейства Argonaute. "Argonaute участвует в образовании и регуляции активности РНК и микроРНК, то есть выступает эффекторным белком РНК, а интерференция РНК - важнейшая стратегия противовирусной защиты клеток", поясняют ученые.

На сегодняшний день отдельные функции РНК-млекопитающих и микро-РНК-эффекторных белков Argonautes 1-4 (AGO1-AGO4) при вирусной инфекции оставались для исследователей неопределенными. Они исследовали противовирусную активность AGO1, AGO2, AGO3 и AGO4 в IFN-компетентных иммунных клетках. Выяснилось, что только AGO4-дефицитные клетки гиперчувствительны к вирусной инфекции. Чем ниже был уровень AGO4, тем выше была вероятность инфицирования клеток млекопитающих. Проще говоря, заболевали те мыши, в организме которых зафиксирован дефицит белка AGO4.

Следовательно, повышение уровня белка AGO4 в клетках организма может укрепить иммунную систему организма, пришли к выводу ученые. Открытие может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества вирусных заболеваний.

Теперь ученые хотят определить спектр действия универсального белка для любого типа вируса, а затем найти пути, как повысить его активность, чтобы реально помочь организму защититься от любых инфекций.