Акулы-людоеды стали все чаще появляться вблизи популярных пляжей

Группа исследователей Ocearch, изучающих обитателей океана, зафиксировали необычное скопление больших белых акул у берегов штатов Северная и Южная Каролина в США.

Именно здесь находятся самые красивые песчаные пляжи, пользующиеся большой популярностью среди туристов.

Ученые во время своих экспедиций составляют карты перемещения акул. Белая акула, как самый грозный для человека вид, давно является объектом изучения ученых. Сотрудники Ocearch занимаются этим с 2012 года, прикрепляя к животным "маячки" - датчики слежения для изучения их перемещений.

В настоящее время акулы переместились ближе к штату Флорида и к берегам Мексиканского залива. Сообщается, что они достигают размеров до четырех метров, а вес достигает полтонны.

Исследователи считают, что такое скопление аномально, и ломают голову над причиной такого явления. Возможно, хищников привлекли комфортные условия жизни, хорошая пища и оптимальная температура воды. Но ведь и раньше эти места были столь же привлекательны.