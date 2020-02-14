Алексей Гордеев, который в прежнем составе правительства занимал пост вице-премьера, был избран на пост вице-спикера Госдумы. Эту должность ему "уступил" Сергей Неверов, а ранее ЦИК передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика.

Все фракции поддержали назначение Гордеева вице-спикером единогласно. Заняв соответствующий пост, он будет курировать те же вопросы, что и Неверов ранее. Это сфера экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, а также одно из направлений международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран). Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение на заседании, заявил, что в обязанности Гордеева войдет кураторство важнейших комитетов, на нем будет еще и большая работа по взаимодействию с рядом парламентов, а также в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ. Отдельно Володин обратился к депутатам из аграрного комитета. "Приходит человек, который глубоко знает вопросы аграрного комплекса", - заметил он. Спикер поделился ожиданиями, что Гордеев будет уделять большое внимание комплексному развитию сельских территорий и, конечно, вопросам экономики. Сергею Неверову его фракция поаплодировала стоя. Володин отметил этот факт и сопроводил его ремаркой, обращаясь к главе думских "единороссов": "Коллеги понимают, что у вас будет больше времени, чтобы уделять им внимание". Спикер Госдумы ожидает, что Неверов, сосредоточившись на руководстве фракции, так организует работу парламентского большинства, "чтобы она была более эффективной и инициативной".