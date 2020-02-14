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14.02.2020 12:58
Рубрика: Спорт

Алексей Морозов избран новым президентом КХЛ

Текст: Максим Домчев
На состоявшемся заседании Совета директоров Континентальной хоккейной лиги новым президентом организации был избран известный в прошлом хоккеист сборной России Алексей Морозов.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Помимо поста главы КХЛ Морозов сохранит за собой и пост управляющего директора Молодежной хоккейной до тех пор, пока не будет избран новый руководитель. На посту главы КХЛ Морозов сменил Дмитрия Чернышенко, который вошел в состав нового правительства РФ и занял пост вице-премьера, сообщает сайт КХЛ.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Алексей Морозов в составе сборной России в 2008 и 2009 годах становился чемпионом мира. Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года, а на открытии Игр-2010 года был знаменосцем сборной России. Воспитанник московских "Крыльев Советов" также выступал за казанский "Ак Барс", ЦСКА и "Питтсбург".

Назначение прокомментировал председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

"Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрел необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности, - сказал он. - Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать".

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