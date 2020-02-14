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Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна

Новости
    14.02.2020, 14:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джоли, похоже, все-таки сыграет невесту монстра Франкенштейна в очередной перелицовке классического монструария студии Universal, как-то поссорившей "Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем" - то есть Анджелину с Шарлиз Терон.

Фото: vimeo.com/ Matt Reeves
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Об этом пишет Variety с пометкой "эксклюзив".

Причем режиссером ремейка выступит, возможно, Джон Красински ("Тихое место"). Продюсер - Эми Паскаль. Самого монстра сыграет Хавьер Бардем.

Новой даты премьеры пока нет.

Напомним, что после провала "Мумии" с Томом Крузом на Universal крепко призадумались насчет дальнейшей судьбы ее аппетитно анонсированной "Темной вселенной". В результате "Невеста" на три года встала в режим ожидания.

На студии информацию, полученную изданием от инсайдера, никак не комментируют. Представитель Джоли в комментарии также отказал.

"Невеста Франкенштейна" - американский фильм 1935 года Джеймса Уэйла, прямое продолжение "Франкенштейна" и, как полагают эксперты, один из лучших сиквелов в истории классических хорроров. Тогда как образ Невесты чудовища, созданный британской актрисой Эльзой Ланчестер, - один из самых узнаваемых в истории кино в принципе.

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