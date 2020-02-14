Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса

Российская бывшая теннисистка и модель Анна Курникова показала в Instagram фото своего третьего ребенка от испанского певца и актера Энрике Иглесиаса.

Напомним: ранее брат певца, Хулио-младший, "раскололся" в радиоинтервью, что у пары очередное пополнение. Причем младенец, как выяснилось, появился на свет еще 30 января, но известно об этом стало лишь спустя почти две недели.

Имя и пол малыша по-прежнему не разглашаются.

"Мое солнце", - подписала Анна фото. Указав дату рождения. Иглесиас также выложил фото с младенцем в своем аккаунте. Подписав идентично.

У Курниковой и Иглесиаса уже есть близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года. Причем и тогда торжественное это событие некоторое время было покрыто пологом тайны.

Теннисистка и певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Энрике Escape.