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Apple выпустит бюджетный вариант AirPod Pro

Текст:   Виктория Чернышева
14.02.2020,  
10:58
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple может выпустить более дешевый вариант беспроводных наушников - AirPod Pro Lite.

Как уточняет MacRumors, компания уже начала сотрудничество с рядом поставщиков в Тайване. Пока никаких подробностей о новом устройстве не озвучивается.

В октябре прошлого года Apple выпустила AirPods Pro с шумоподавлением, а ранее - стандартные AirPods второго поколения. Разница в цене между двумя устройствами составляет всего 50 долларов.

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Издание ставит под сомнение, что более бюджетные AirPod Pro Lite могут вписаться в линейку аксессуаров компании: непонятно, каких именно функций могут лишиться новые наушники, чтобы стать дешевле. Также не исключено, что это может быть третье поколение обычных AirPods.

Кроме этого, Apple традиционно готовит очередное обновление iPad, Apple Watch и iMac. Не исключено, что из-за эпидемии коронавируса выход этих устройств может задержаться. Пока компания пытается увеличить количество партнеров за пределами Китая.

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