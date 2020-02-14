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14.02.2020 14:36
Рубрика: Экономика

Банк России объяснил замедление инфляции в январе

Текст: Алексей Кретов
В январе 2020 года годовая инфляция снизилась на 0,6 процентных пункта по сравнению с декабрем 2019, до 2,4%.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Снижение связано в основном с выходом из расчета показателя роста цен в январе 2019, связанного с повышением ставки НДС, отмечает Банк России. Также существенное влияние оказывают расширение предложения продуктов питания, укрепление рубля в 2019 году и сдержанная динамика спроса.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Стоимость продовольственных товаров, за исключением плодоовощной продукции, в январе почти не изменилась. По оценке Банка России, цены в январе остались на уровне предыдущего месяца. С октября темпы их месячного удорожания не превышали 0,1%. В свою очередь, плодоовощная продукция дешевеет четвертый месяц подряд.

"В целом благоприятная конъюнктура рынка продуктов питания и аграрного сырья в ближайшие месяцы будет основным фактором, сдерживающим продовольственную инфляцию", - отмечает Банк России.

Обратную динамику показывает стоимость непродовольственных товаров. В январе прирост цен составил 3,2% (больше, чем в предыдущие пять месяцев, когда месячный прирост достигал максимум 2,4%). Банк России связывает это с более медленным снижением и стабилизацией цен на средства связи, бытовые приборы, телерадиотовары и ПК, а также с ускорением роста цен на автомобили и нефтепродукты в связи с повышением акцизов.

Согласно данным Банка России, в январе наблюдалось замедление годовой инфляции в 79 регионах. Среди регионов с наиболее высокими темпами инфляцией выделялись Еврейская автономная область, Амурская область, Бурятия.

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