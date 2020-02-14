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14.02.2020 17:48
Рубрика: Культура

Берлинале защищается от коронавируса

Текст: Валерий Кузнецов
Праздник мирового кино - 70-й юбилейный международный кинофестиваль, который начнется в Берлине уже в будущий четверг, сильно омрачен напастью из Китая - коронавирусом, ставшим главной угрозой високосного года.

Дирекция Берлинского кинофестиваля уже сообщила о предусмотренных ею мерах безопасности. По всем территориям фестиваля будут разбросаны точки дезинфекции, где можно вымыть руки специальным содержащим алкоголь раствором. Особое внимание - гостям из Китая и сопредельных стран, куда уже проник вирус - их всех, независимо от звездности, ждет тщательный медицинский досмотр. И можно предположить, что все службы Берлинале снабжены достаточным количеством защитных масок. Гостям сообщают, в каких случаях нужно носить маску, и как ее надевать, не трогая руками лицевую часть. Наготове специальные изоляционные пункты и Берлинский институт вирусологии. О подозрительных случаях предложено сообщать фестивальным службам.

Фото: Экспонента
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Как известно, в этом году предполагалась особая активность китайских кинокомпаний на Берлинском кинорынке - тем должна была возникнуть внушительная по габаритам секция, отданная китайскому кино. Эти амбициозные планы стали жертвой вируса: всегда внушительное количество китайских участников Берлинале и Кинорынка заметно сократится, если не сведется к нулю, Многим деятелям китайских кинокомпаний попросту отказано в шенгенской визе, звезды боятся лететь в замкнутом пространстве самолета. Заявили, что не участвуют в Кинорынке, такие киты китайской киноиндустрии, как Alibaba Pictures Group, Shinework Pictures, Times Vision, Wanda Media, New Classics Media, Beijing Enlight Pictures. Отменяют свою поездку на фестиваль некоторые журналисты и критики из Европы и Америки, обещают его освещать дистанционно. Фестиваль, судя по всему, будет работать в осадном положении.

Катастрофична ситуация с кинобизнесом в самом Китае: кинотеатры пустуют и практически перестали функционировать, национальная индустрия несет миллиардные потери.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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