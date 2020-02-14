Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Инвалиды III группы с 1 июля смогут пользоваться бесплатной парковкой. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое распространит на них действующий порядок предоставления услуги для инвалидов I и II групп.

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Сведения об автомобиле, как и предписано законодательством, должны быть внесены в федеральный реестр инвалидов.