Центр по примирению сторон опроверг данные о потерях сирийских войск

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не подтвердил заявления турецких военных о потерях сирийских войск.

"Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации, - говорится в сообщении центра. - Только за текущие сутки турецкой стороной заявлено о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих".

Подобные заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции, и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих, не соответствуют действительности".

Российские военные обратили внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации.

"Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции", - говорится в заявлении центра по примирению сторон.