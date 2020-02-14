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14 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)

Мандат передан однопартийцу

Опубликован 14 февраля 2020 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Г.Н. Кулика, избранного от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодатaxельством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Гордееву Алексею Васильевичу (региональная группа N 24 "Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область", N 1), зарегистрировать его как депутата Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.