Мандат передан однопартийцу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Г.Н. Кулика, избранного от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодатaxельством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Гордееву Алексею Васильевичу (региональная группа N 24 "Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область", N 1), зарегистрировать его как депутата Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.