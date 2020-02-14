Детектив о 90-х "Рикошет" покажут в Каннах

Телевизионный, кино- и цифровой мир готовятся к двум крупнейшим международным рынкам контента. До старта первого из них - EFM, работающего в рамках Берлинского кинофестиваля - осталась всего неделя. Второй - MIPTV - состоится в начале апреля в Каннах: он проходит параллельно с фестивалем сериалов Cannes Series.

Уже пять лет на этом рынке работает MIPTV's Drama Buyers Summit, на котором показывают материалы будущих сериалов, а покупатели контента всего мира примеряются к ним. Попасть в число отобранных проектов престижно, но довольно сложно: конкурс велик. Тем не менее, как правило, один из российских проектов в число "счастливчиков" попадает.

И вот объявлено, кто прошел отбор в этом году. Это 12 проектов, которые скоро выйдут на экранах и OTT-платформах. Их представят в Каннах на специальном показе, что пройдет в Debussy Theatre Дворца Фестивалей 29 марта. В эту дюжину вошел остросюжетный детектив телеканала НТВ "Рикошет". Производитель проекта - "Киностудия КИТ" (входит в ГПМ КИТ в составе медиахолдинга "Газпром-медиа").

Символично, что западных отборщиков заинтересовали наши "лихие 90-е", поскольку "Рикошет" - это история о "последнем герое" этого времени Артеме Волкове, который спустя 20 лет возвращается в родной провинциальный город и оказывается втянутым в хитросплетения преступного мира: ему предстоит принять вызов и выиграть последний бой, ведь это единственный шанс сделать в своей жизни что-то важное.

Прямая речь

"В отборочной комиссии MIPTV's Drama Buyers Summit работали эксперты медиаиндустрии из разных стран: США, Австралии, Италии, Дании, Англии - и мы рады, что нам удалось создать универсальный контент, интересный и понятный глобальной аудитории. С каждым годом остросюжетные сериалы НТВ привлекают все большее внимание мировых дистрибьюторов и байеров, и включение в эту престижную программу MIPTV станет для "Рикошета" удачным стартом на международном рынке", - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

"В финал MIPDrama отбираются только проекты, которые интересны международным байерам - то есть сочетают в себе коммерческий потенциал, интересную концепцию и высокое качество съемки. Аудитория мероприятия - более 450 мировых закупщиков, в том числе представители крупнейших телеканалов и онлайн-платформ. Победителя выберут из шорт-листа 12 сериальных новинок из разных стран. Но даже просто участие в MIPDrama даст сериалу "Рикошет" от НТВ шансы завоевать широкую зарубежную аудиторию - это тот случай, когда качественный жанровый проект получает заслуженный бонус и высокую оценку международных профессионалов, его отобравших", - отмечает Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель международных рынков MIPTV, MIPCOM, MIPJunior, MIPCancun и MIPChina в России, Украине и странах СНГ).