Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США.

"Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера", - сказал 35-летний Торбинский, чьи слова приводит РИА Новости.

Торбинский начинал профессиональную карьеру в московском "Спартаке", в его составе выиграл Кубок России. Футболист подавал большие надежды, но частые травмы мешали ему раскрыться. В дальнейшем выступал за московский "Локомотив", казанский "Рубин", "Ростов", "Краснодар", кипрский "Пафос". Последним клубом Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в прошлом году.

В активе Торбинского 30 матчей и два гола за сборную России.