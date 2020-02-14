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14.02.2020 13:24
Рубрика: Общество

Эксперт объяснила, почему россияне стали меньше разводиться

Текст: Алексей Кретов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться, рассказали в Росстате.

В прошлом году заключено почти 917 тысяч браков, это на 24 тысячи больше, чем в 2018 году. Количество разводов, наоборот, сократилось - с 584 тысяч до 528 тысяч в 2019 году.

Фото: iStock
Названы лидирующие по числу браков регионы России

Рост числа заключенных браков связан с отголосками последнего советского бэби-бума, при котором семьи создаются молодыми людьми в возрасте 25-29 лет, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Сокращение количества разводов связано с одновременным ростом числа незарегистрированных браков, когда прекращение отношений официально не является разводом.

По словам Егоровой, складывается довольно хорошая брачная конъюнктура: численность 25-29-летних россиян составляет 10,2 миллиона человек, в то время как 20-24-летних граждан всего 7,1 миллиона. "Так как возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы", - отмечает эксперт.

Общество Семья и дети Правительство Минэкономразвития Росстат Разводы и алименты

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