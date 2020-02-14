ФАС изучает европейский опыт по делу сервиса бронирования booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила информацию у европейских коллег по делам, связанным с сервисом бронирования отелей booking.com. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

В декабре ФАС возбудила дело против онлайн-сервиса booking.com из-за того, что условия его договоров с гостиницами и отелями запрещают объектам размещения корректировать цены при снижении спроса. Жалобу в ФАС подала Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Изначально сервису было выдано предупреждение об устранении нарушений. Он предложил некоторые усовершенствования условий договора, которые, впрочем, не приводили к снятию имеющихся к нему претензий, - рассказал Анатолий Голомолзин. - Поэтому мы перешли от процедуры предупреждения к процедурам рассмотрения дела. Пока в рамках этого дела прошли слушания, высказываются позиции сторон. Мы запросили дополнительные материалы. Кроме того, изучаем опыт наших европейских коллег, которые рассматривали дела в отношении booking.com по тому же поводу: к каким результатам привели их решения".

У ФАС есть понимание, что некоторые из этих требований могут привести к изменению модели ведения бизнеса. "Нужно ли нам ставить себе такую задачу - это вопрос. Поэтому для нас важно зарубежный опыт изучить не только с точки зрения фактов, интерпретации того, какие действия были признаны нарушающими антимонопольное законодательство и в какой части, но также с точки зрения оценки последствий принятых решений как для отелей, так и для пользователей их услуг", - подчеркнул замруководителя ФАС.