ФСБ задержала финансиста, переправившего боевикам 25 млн рублей

Федеральная служба безопасности России в ходе совместной с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России спецоперации пресекла противоправную деятельность одного из членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ - запрещена в России).

Подозреваемый осуществлял сбор и переправку денежных средств на нужды террористов. В отношении задержанного органами следствия ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России "содействие террористической деятельности".

В спецслужбе сообщили, что по делу проходит 34-летний житель Подмосковья.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены схема и механизмы финансирования боевиков. В общей сложности на их нужды было направлено более 25 миллионов рублей", - сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

При обыске по адресу проживания задержанного оперативники изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигуранта.