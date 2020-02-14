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14.02.2020 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала финансиста, переправившего боевикам 25 млн рублей

Текст: Иван Петров
Федеральная служба безопасности России в ходе совместной с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России спецоперации пресекла противоправную деятельность одного из членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ - запрещена в России).

Подозреваемый осуществлял сбор и переправку денежных средств на нужды террористов. В отношении задержанного органами следствия ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России "содействие террористической деятельности".

Фото: SANA via AP
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В спецслужбе сообщили, что по делу проходит 34-летний житель Подмосковья.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены схема и механизмы финансирования боевиков. В общей сложности на их нужды было направлено более 25 миллионов рублей", - сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

При обыске по адресу проживания задержанного оперативники изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигуранта.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео

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