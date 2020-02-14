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14.02.2020 07:37
Рубрика: Спорт

Гол, пас и реализованный Панариным буллит принесли победу "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
"Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум очкам Артемия Панарина обыграл "Миннесоту". Также на счету россиянина победный послематчевый буллит.
Фото: AP Photo/Jim Mone Фото: AP Photo/Jim Mone
Фото: AP Photo/Jim Mone

В регулярном чемпионате НХЛ "Миннесота" принимала "Нью-Йорк Рейнджерс". В составе гостей не казалось голкипера Игоря Шестеркина, получившего повреждение в предыдущем матче. На последнем рубеже "рейнджеров" место занял другой российский голкипер Александр Георгиев.

Фото: Reuters
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Первый период остался за хозяевами. На голы Райана Донато и Йонаса Бродина точным броском ответил Артемий Панарин, забросивший 29-ю шайбу в сезоне.

Во втором периоде Джордан Гринвей сделал преимущество хозяев более серьезным, но в заключительном отрезке встречи Павел Бучневич и Мика Зибанежад с передачи Панарина перевели игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего. А в серии буллитов Панарин принес победу своей команде. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 23 броска из 26.

В других матчах "Баффало" переиграл "Коламбус" в овертайме - 4:3. Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

"Флорида" уступила "Филадельфии" - 2:6. Форвард "пантер" Евгений Дадонов не забил в восьмом матче подряд, а голкипер Сергей Бобровский после третьей шайбы в свои ворота был заменен.

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