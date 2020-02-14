Гражданскую администрацию президента Бразилии возглавит военный

Президент Бразилии Жаир Болсонаро в четверг назначил генерала на должность руководителя своей Гражданской администрации. Вальтер Брага Нетто станет первым негражданским главой ведомства со времен падения военной диктатуры.

Ныне пока еще начальник Генерального штаба сухопутных войск Вальтер Брага Нетто стал широко известен в Бразилии в 2018 году, когда его назначили руководить операцией вооруженных сил страны в фавелах Рио-де-Жанейро. Генерал стал девятым из 22 членов правительства Бразилии, которые когда-либо носили офицерские погоны.

Однако, несмотря на кажущиеся аналогии с военной диктатурой, усиление военного крыла правительства воспринимается со сдержанным оптимизмом даже оппозиционными силами. Ведь укрепление позиций умеренных и прагматичных военных означает ослабление влияния на главу государства сторонников ультраконсервативного философа Олаву де Карвальу, проживающего уже долгое время на территории США и имеющего огромное влияние на сыновей президента.

Именно военные стали той силой, которая смогла удержать Болсонаро от таких спорных шагов как перенос бразильского посольства в Израиле в Иерусалим и военное решение венесуэльского кризиса.