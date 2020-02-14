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14.02.2020 14:06
Рубрика: Общество

Близ Иерусалима раскопали 3000-летний храм, противоречащий Библии

Текст: Денис Передельский
Фото: P. Partouche / SkyView Фото: P. Partouche / SkyView
Фото: P. Partouche / SkyView

Тель-Авивский университет обнародовал результаты раскопок, которые стартовали в 2019 году недалеко от Иерусалима в местечке под названием Тель-Моха. Там был обнаружен храм, само существование которого ставит под сомнение некоторые библейские записи.

Отчет об открытии можно найти на сайте университета. Монументальный храмовый комплекс был обнаружен в 2012 году археологами израильского Управления древностей. Он датируется концом X - началом IX веков до н.э.

Фото: Fritz Barthel / Johannes Gutenberg University Mainz
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Считается, что на этом месте располагался город Моха, который упоминается в Библии. Это был административный центр, жители которого занимались хранением и распределением зерна.

Первые академические раскопки были начаты здесь весной 2019 года. Археологам удалось полностью раскопать и изучить два культовых зданий. Интересно, что они были расположены одно над другим: более поздний храм построили на месте более раннего.

Обнаруженные внутри артефакты не оставляют сомнений в том, что это действительно был монументальный храмовый комплекс железного века, который располагался в самом сердце Иудеи. Однако эта находка не согласуется с библейскими повествованиями, которые описывают реформы царей Езекии и Иосии. Согласно им в Иудее действовал лишь один санкционированный храм - Храм Соломона в Иерусалиме. Все остальные были запрещены. Но теперь выясняется, что религиозные практики иудеев в тот период времени все-таки были гораздо шире.

"Неужели в самом сердце Иудеи, за пределами Иерусалима, действительно существовал монументальный храм? Неужели в Иерусалиме знали об этом? - пишет соавтор исследования Шуа Кисилевиц. - Если так, то мог ли этот другой храм быть частью иудейской административной системы? Ведь Библия подробно описывает религиозные реформы царя Езекии и царя Иосии, которые объединили богослужебные практики в Храме Соломона в Иерусалиме и устранили культовую деятельность за его пределами".

Фото: Enrique Terrones, Antonio Reyes, Centro INAH Quintana Roo
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Исследование показало, что храм в Мохе соответствовал древним ближневосточным религиозным традициям, а также библейским изображениям культовых мест. Это означает, что храмы, подобные тому, который находился в Мохе, не только могли, но и должны были существовать на протяжении большей части железного века. При этом они были частью официальной, санкционированной царями религиозной структуры.

"Мы предполагаем, что храм в Тель-Моха изначально был возведен по инициативе небольшой группы местных жителей, - пишут исследователи. - Возможно, несколько семей объединились для этого, возможно, несколько деревень. Они объединили свои силы и ресурсы, чтобы увеличить производство зерна и повысить урожайность".

Кроме того, храм мог быть элементом власти и помогал местным лидерам удерживать контроль над общиной. Что касается артефактов, то при раскопках их было найдено большое количество. Так, были раскопаны человеческие фигурки, статуэтки лошади, культовая подставка, украшенная парой львов или сфинксов, каменный алтарь и жертвенник, а также яма, заполненная пеплом и костями животных.

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