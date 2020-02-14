Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов

Крупнейшие сотовые операторы Китая будут активнее делиться сведениями, которые собирают о своих абонентах, с заинтересованным ведомствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News. Подобные меры помогут оперативно выявлять новые случаи заболевания коронавирусом.

Система автоматически проанализирует данные о геолокации мобильных телефонов и позволит медикам сделать вывод, с кем конкретно контактировал больной за последние 14 дней, например в поезде или самолете. По мнению экспертов, в настоящее время каждый инфицированный может передать заболевание двум-трем людям.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в центральной части Китая в конце прошлого года. В настоящее время число подтвержденных случаев заражения возросло до 60 тысячи человек, из них 1380 скончались.