Следы исчезнувшей до фараонов цивилизации обнаружили в дельте Нила

Археологическая миссия Высшего совета по делам древностей Египта при проведении раскопок в районе Коам-Эль-Хилджан в провинции Дагалия в Египте обнаружила 83 захоронения, датированных первой половиной четвертого тысячелетия до н.э.

Об открытии рассказало издание Egypt Independent. Оно было сделано в дельте Нила, недалеко от Александрии. Там располагался город Буто, по названию которого была названа и местная древняя цивилизация.

Как сообщил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, археологи обнаружили 83 захоронения цивилизации Буто. Могилы представляют собой овальные ямы. Примечательно, что погребенные не были уложены на спину, как это принято в большинстве погребальных практик. Все умершие были похоронены сидящими на корточках или лежащими на боку в позе эмбриона.

Также было обнаружено три захоронения, которые датируются додинастической эпохой Накада II (около 3200-3000 гг. до н.э.) То есть погребенные в них люди умерли примерно за полтысячелетия до восхождения на трон первого фараона. Царства Нижнего и Верхнего Египта были объединены под властью одного фараона около 2686 года до нашей эры.

В этих могилах находились глиняные гробы. Кстати, это первая подобная находка в данном регионе. В захоронениях также были обнаружены погребальные предметы. Так, в могилах эпохи Накада III были найдены две косметические чаши.

В более ранних могилах археологи нашли целую коллекцию небольших керамических изделий и раковины моллюсков, амулеты и украшения, выполненные из полудрагоценных камней. Рядом с захоронениями были раскопаны остатки фундаментов глинобитных зданий и печи.