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14.02.2020 13:00
Рубрика: Общество

Кабмин снимет ограничения с западных лекарств для онкобольных

Текст: Владимир Кузьмин
В вопросах борьбы с раком приоритетом должны быть интересы людей, а не страна происхождения лекарств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Поэтому правительство снимет ограничения с ряда западных препаратов против онкологии, чтобы медицинские учреждения могли их свободно закупать на торгах.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Накануне Международного дня защиты детей с онкозаболеваниями - отмечается 15 февраля - глава кабинета министров провел специальное совещание, посвященное вопросам лечения рака и обеспечения больных всеми необходимыми лекарствами. Днем ранее он встретился с ведущими детскими онкологами страны, чтобы обсудить проблемы с практикующими врачами.

По итогам этих дискуссий в правительстве подготовлен ряд мер для улучшения профилактики и лечения рака у пациентов, особенно у детей. Они направлены на решение двух основных проблем - повышение качества медицинских препаратов и преодоление их дефицита.

"Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как может ребенок быстро почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь. Для этого нужны качественные препараты", - подчеркнул Мишустин. В последние годы отечественные фармпроизводители при государственной поддержке успешно справляются с задачей. "У нас уже появились хорошие качественные лекарства, которые не уступают зарубежным аналогам, продаются намного дешевле, и работа по созданию таких препаратов будет нами продолжена", - заявил премьер.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Однако история болезни часто бывает очень индивидуальна. Иногда применение комплекса препаратов, в том числе иностранных, дает больший эффект. "В этих случаях в приоритете не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента, особенно если этот пациент - маленький ребенок", - сказал глава кабинета министров.

Он предложил министерству здравоохранения и Росздравнадзору детально проанализировать ситуацию на рынке. "Очень важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов", - указал Михаил Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что в последнее время граждане и врачи все чаще жалуются на дефицит некоторых лекарственных наименований, необходимых для борьбы с онкологией. "Министерством здравоохранения будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют возможности покупать их на торгах", - сообщила она.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Председатель Правительства Онкология: как победить рак

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