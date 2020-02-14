Как регулировать применение искусственного интеллекта

Представители Ассоциации юристов России предлагают разрешить создавать в регионах экспериментальные площадки для тестирования беспилотных автомобилей и систем искусственного интеллекта.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев напомнил, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий проведение в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 г. экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения.

"Данный законопроект дает возможность снятия некоторых законодательных барьеров, чтобы у бизнеса и государства было возможность использовать и развивать инновации не нарушая закон, - рассказывает Александр Журавлев. - Например, вопрос связанный с работой с данными и отсутствие в законодательстве понятия обезличенных данных".

Он отмечает, что по замыслу законодателей в эксперименте могут принять участие юридические и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр участников экспериментального режима. Включение лица в указанный реестр осуществляется на основе заявки.

"По моему мнению, принятие самого законопроекта должно позволить безопасно внедрить в Московском регионе такие инновационные продукты как: беспилотный транспорт, технологию Больших данных, улучшить систему анализа и прогнозирования городских процессов в разных областях (цифровой медицины, транспорта, электронного обучения, государственного управления), - продолжает Александр Журавлев. - При реализации данного проекта очень важно допускать к участию в эксперименте не только крупных игроков, а также еще технологические стартапы, то есть малый и средний бизнес".

При этом глава комиссии московского отделения АЮР полагает, что такую практику следует распространять на все желающие регионы, а также сделать перечень инноваций открытым, то есть не ограничиваться только искусственным интеллектом.

"Для реализации данной инициативы важно скорейшее внесение и рассмотрение в ГД РФ законопроекта "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", поскольку это позволит не только Москве и московским компаниям развивать и впоследствии внедрять инновационные продукты в России", - заявляет он.

В свою очередь член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов Павел Лавренков считает, что в законопроекте или в подзаконных актах важно предусмотреть возможность учреждения фонда, из которого будут выплачиваться компенсации пострадавшим.

"Технология искусственного интеллекта с правовой точки зрения представляет собой "черный ящик" и результат ее применения сильно зависит как от исходных данных, так и от применяемых алгоритмов принятия решений, - говорит Павел Лавренков. - Принятие таких решений без участия человека в особенности, когда новые технологии не замыкаются в цифровом мире, например, применение беспилотного транспорта, несет повышенный риск физического ущерба".

По его словам, экспериментальный правовой режим должен включать меры по компенсации возможного ущерба от применения инновационной технологии. При этом ограничиваться исключительно материальной ответственностью самого участника эксперимента означало бы повышенный риск для инициатора режима и ограничило бы круг участников эксперимента.

"В российской практике активно используют такие способы минимизации рисков деятельности, связанной с повышенной опасностью, как страхование и формирование компенсационных фондов, - говорит Павел Лавренков. - В качестве примеров можно привести такие виды страхования, как ОСАГО или обязательное страхование пассажиров. Страхование здесь служит гарантией защиты прав третьих лиц от ежедневных рисков, связанных с опасной деятельностью. Компенсационные фонды, как правило, используются для нейтрализации рисков неплатежеспособности".