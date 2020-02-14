Согласно данным, опубликованным Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, в тот же день было зарегистрировано всего 267 новых подтвержденных случаев.

Когда международное сообщество было воодушевлено этим успехом, появилась резкая диссонирующая информация. Именно в этот момент газета The New York Times опубликовала статью под названием "SARS, птичий грипп, коронавирус нового типа: почему многие эпидемии приходят именно из Китая?". В статье цитируются слова председателя Национального торгового совета США Питера Наварро, который называет Китай "инкубатором заболеваний". При этом доказательств и фактов в статье не было.

В Китае напоминают, что в начале XX века от эпидемии гриппа "испанки" погибли примерно 50 миллионов человек. Трагедия берет свое начало с того дня, когда повар военного лагеря, расположенного в американском штате Канзас, почувствовал первые симптомы заболевания. А в 2009 году в Соединенных Штатах произошла вспышка гриппа H1N1, которая распространилась на 214 стран и регионов. В результате заразились 60 миллионов человек во всем мире и почти 300 тысяч человек погибли. Следует также напомнить, что с прошлого года во многих местах в Соединенных Штатах произошла вспышка гриппа В. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере 22 миллиона человек в стране заразились гриппом и 12 тысяч умерли.

Как по масштабам распространения, так и по уровню смертности эти эпидемии намного превосходят нынешнюю эпидемию в Китае, вызванной коронавирусом нового типа. Если исходить из логики некоторых американских политиканов и представителей СМИ, то будет уместным навесить ярлык "инкубатора заболеваний" именно США.

Китай и Соединенные Штаты пережили ряд серьезных инцидентов в области общественного здравоохранения и могут поделиться практиками их преодоления. Как сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, Китай задает новые стандарты и новые параметры в области реагирования на вспышки инфекционных заболеваний для национальных государственных органов, на масштабные чрезвычайные ситуации и угрозы здоровью и жизнедеятельности людей, что послужит на благо всего международного сообщества.

Несмотря на справедливые оценки, некоторые американцы неоднократно очерняли Китай, что прямо свидетельствует о том, что они заботятся не о жизни и здоровье жителей планеты, а о личных интересах.

Одновременно с этим в Италии, Японии, Великобритании и многих других странах мира по-разному поддерживают борьбу Китая с эпидемией и оказывают искреннюю помощь китайскому народу. Все это китайский народ помнит.

Сегодня, в эпоху глобализации, борьба Китая с эпидемией тесно связана с ведением международной торговли, туризмом и людскими контактами. Поэтому победа Китая символизирует победу всего мира.