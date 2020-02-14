Китай - инкубатор вирусов: реальность или выдумка?

Новости

Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 19:57
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 19:37
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 19:36
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 19:18
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 19:10
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов 18:50
Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми 18:43
В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине 18:42
В Мурманской области сняли триллер "Кольская сверхглубокая" 18:34
Житель КБР ранил из ружья малолетнюю девочку, пытаясь разогнать собак 18:25
В московском метро мужчина погиб под поездом 18:20
В Москве гражданин КНР отдал мошенникам 10 миллионов рублей за маски 18:04
Любовные письма художников прочитали на выставке в Екатеринбурге 18:01
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 17:59
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной 17:40
В Карелии ребенок пострадал при падении в детсаду 17:39
Фонд Инносоциум выступит партнером форума "Здоровье женщины - благополучие нации" 17:37
СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале 17:33
Пожары в Австралии помогли найти уникальное оружие 17:33
Чистая прибыль "Яндекса" упала на 75 процентов 17:19
В Карелии после смерти женщины уволили фельдшера "скорой" 17:13
Volkswagen выдал свой кроссовер за Opel 17:08
В Орле разлилась тонна серной кислоты 17:05
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина 17:02
Возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими под Тамбовом 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 19:28
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай - инкубатор вирусов: реальность или выдумка?

Благодаря усилиям китайского народа в ходе реализации противоэпидемических мер достигнуты положительные результаты в борьбе с распространением коронавируса нового типа. 13 февраля число новых подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной этим коронавирусом, за пределами провинции Хубэй снижалось десятый день подряд, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU
Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU

Согласно данным, опубликованным Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, в тот же день было зарегистрировано всего 267 новых подтвержденных случаев.

Когда международное сообщество было воодушевлено этим успехом, появилась резкая диссонирующая информация. Именно в этот момент газета The New York Times опубликовала статью под названием "SARS, птичий грипп, коронавирус нового типа: почему многие эпидемии приходят именно из Китая?". В статье цитируются слова председателя Национального торгового совета США Питера Наварро, который называет Китай "инкубатором заболеваний". При этом доказательств и фактов в статье не было.

В Китае напоминают, что в начале XX века от эпидемии гриппа "испанки" погибли примерно 50 миллионов человек. Трагедия берет свое начало с того дня, когда повар военного лагеря, расположенного в американском штате Канзас, почувствовал первые симптомы заболевания. А в 2009 году в Соединенных Штатах произошла вспышка гриппа H1N1, которая распространилась на 214 стран и регионов. В результате заразились 60 миллионов человек во всем мире и почти 300 тысяч человек погибли. Следует также напомнить, что с прошлого года во многих местах в Соединенных Штатах произошла вспышка гриппа В. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере 22 миллиона человек в стране заразились гриппом и 12 тысяч умерли.

Как по масштабам распространения, так и по уровню смертности эти эпидемии намного превосходят нынешнюю эпидемию в Китае, вызванной коронавирусом нового типа. Если исходить из логики некоторых американских политиканов и представителей СМИ, то будет уместным навесить ярлык "инкубатора заболеваний" именно США.

Китай и Соединенные Штаты пережили ряд серьезных инцидентов в области общественного здравоохранения и могут поделиться практиками их преодоления. Как сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, Китай задает новые стандарты и новые параметры в области реагирования на вспышки инфекционных заболеваний для национальных государственных органов, на масштабные чрезвычайные ситуации и угрозы здоровью и жизнедеятельности людей, что послужит на благо всего международного сообщества.

Несмотря на справедливые оценки, некоторые американцы неоднократно очерняли Китай, что прямо свидетельствует о том, что они заботятся не о жизни и здоровье жителей планеты, а о личных интересах.

Одновременно с этим в Италии, Японии, Великобритании и многих других странах мира по-разному поддерживают борьбу Китая с эпидемией и оказывают искреннюю помощь китайскому народу. Все это китайский народ помнит.

Сегодня, в эпоху глобализации, борьба Китая с эпидемией тесно связана с ведением международной торговли, туризмом и людскими контактами. Поэтому победа Китая символизирует победу всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Правительство РФ разработало меры для улучшения лечения онкобольных
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов